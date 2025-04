Hauptversammlung: So bleibt die CDU in Hausach kampagnenfähig

Stühle laden zum Schmökern ein So feiert Haslach den Welttag des Buches

In Deutschland nehmen mehr als 3000 Buchhandlungen am Welttag des Buches teil, der seit 1995 an jedem 23. April die Lust und Freude am geschriebenen Wort in den Fokus rückt. In Haslach werden dazu für Kinder Gratisgeschichten verteilt.