Hauptversammlung Porsche AG: Fonds-Manager sieht einen „Scherbenhaufen“, aber glaubt an neuen Porsche-Chef

Ingo Speich von der Deka Investment kritisiert den Stuttgarter Sportwagenhersteller scharf. Gleichzeitig sieht er auch Lichtblicke und setzt auf den neuen CEO Michael Leiters.
„Wir Aktionäre blicken heute auf Porsche und sehen einen Scherbenhaufen" – mit dieser drastischen Kritik geht Ingo Speich von der Deka Investment in die virtuelle Porsche-Hauptversammlung am Dienstag, 23. Juni. In seiner Rede, die unserer Zeitung vorab vorliegt, sieht der Fonds-Manager für die Sparkassen trotz der üblichen Schärfe auch Hoffnungsschimmer: mit dem Porsche 911 und dem CEO Michael Leiters.