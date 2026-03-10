Hauptversammlung: Oberwolfacher Trachtenkapelle öffnet sich stärker

Die Jahresbilanz im Rahmen der Hauptversammlung offenbarte, dass der Oberwolfacher Verein aktuell starke Nachfrage im Bereich der jungen Tanzgruppen erfährt.

Bei ihrer Hauptversammlung blickte die Trachtengruppe zurück. Tanzleiter Martin Welle zeigte sich erfreut über die weiter stabile Zahl aktiver Tänzer, warb jedoch mit Blick auf die Zukunft um neue Mitglieder. Die Zusammenarbeit mit Gruppen aus der Region wolle man weiter ausbauen. Gemeinsame Proben hätten sich bereits bewährt. Auch die offenen Proben, zu denen Interessierte unabhängig von ihrer Tanzerfahrung eingeladen sind, wurden erneut gut angenommen. Schriftführerin Andrea Schillinger berichtete von zahlreichen Auftritten – darunter beim Kirnbacher „Bollenhutfeschd“. Zudem wurden neue Kindertrachten beschafft, und eine Arbeitsgruppe kümmert sich seit vergangenem Jahr intensiv um den Trachtenbestand.

Jugendgruppen verzeichnen Zuspruch Mehrere Mitglieder nahmen außerdem an einem Trachtentanz-Lehrgang teil. Positive Nachrichten kamen auch von den Kinder- und Jugendleitern Martina Dieterle, Lucia Nock und Stefanie Heckhausen. In der Kindergruppe traten dank Schnupperproben sechs neue Mitglieder ein. Die mittlere Gruppe verzeichnet seit der Verlegung der Proben auf Montag einen sehr guten Probenbesuch und zwei Neuzugänge. Die Jugendgruppe startete für einen Auftritt im Europa-Park eine Kooperation mit der Hausacher Trachtengruppe, da man allein nicht mehr genügend Paare stellen könne.

Kassiererin Cordula Bonath meldete ein leichtes Minus, bedingt durch die verspätete Abbuchung der Festhallenmiete. Nach 21 Jahren gab sie ihr Amt ab. Vorsitzender Christian Schacher gab einen Rückblick auf seine zehnjährige Amtszeit. Die Mitgliederzahl sei mit aktuell 104 nahezu konstant geblieben, ebenso die Führungsstruktur.

Alle Tanzleiter seien seit mindestens zehn Jahren im Amt. Besonders die Jugendarbeit binde viele ehrenamtliche Stunden. Einzelne traditionelle Auftritte seien wegen nachlassenden Interesses aufgegeben worden. Bewährte Veranstaltungen wie der Heimatabend am 30. Dezember blieben bestehen.

Die Einführung des offenen Tanzens habe den Verein stärker nach außen geöffnet. Die Corona-Pandemie habe das Vereinsleben ausgebremst, doch der Neustart gelang erstaunlich reibungslos. Für die Zukunft plant der Verein einen flexibleren Heimatabend sowie offene Tanzabende, Vereinsausflüge und Auftritte. Geehrt wurden: Vorsitzender Christian Schacher für 25 Jahre, für 40 Jahre Bernadette Haas, Norbert Welle und Martin Welle. Brigitte Bruder ist seit 50 Jahren dabei, die Gründungsmitglieder Rita Schillinger und Elisabeth Uhl seit 60 Jahren.

Wahlergebnisse

Victoria Schacher ist neue Kassiererin, Eva Weiß neue Jugendvertreterin. Bestätigt wurden Christian Schacher, Stefanie Schwer (Stellvertretung), Andrea Schillinger (Schriftführerin), Alexander Schillinger und Hubert Fritsch.