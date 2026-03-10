Hauptversammlung: Oberwolfacher Trachtenkapelle öffnet sich stärker

Die Jahresbilanz im Rahmen der Hauptversammlung offenbarte, dass der Oberwolfacher Verein aktuell starke Nachfrage im Bereich der jungen Tanzgruppen erfährt.
Bei ihrer Hauptversammlung blickte die Trachtengruppe zurück. Tanzleiter Martin Welle zeigte sich erfreut über die weiter stabile Zahl aktiver Tänzer, warb jedoch mit Blick auf die Zukunft um neue Mitglieder. Die Zusammenarbeit mit Gruppen aus der Region wolle man weiter ausbauen. Gemeinsame Proben hätten sich bereits bewährt. Auch die offenen Proben, zu denen Interessierte unabhängig von ihrer Tanzerfahrung eingeladen sind, wurden erneut gut angenommen. Schriftführerin Andrea Schillinger berichtete von zahlreichen Auftritten – darunter beim Kirnbacher „Bollenhutfeschd“. Zudem wurden neue Kindertrachten beschafft, und eine Arbeitsgruppe kümmert sich seit vergangenem Jahr intensiv um den Trachtenbestand.