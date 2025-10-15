Hauptversammlung mit Wahlen: Hansele stellen erste Weichen für die Hausacher Fasent

Die Hausacher Narrenzunft hat nicht nur ihren Vorstand neu gewählt. Ein Film wird gedreht und ein Whatsapp-Projekt.
Augenzwinkernd, närrisch verschmitzt und informativ haben die Hansele der Freien Narrenzunft Hausach unter Obfrau Stephanie Hilberer am Freitagabend im „Ratskeller“ ihre Vollversammlung abgehalten. Schon der Hansele-Rückblick lief bunt und bildreich mit der von Gremiumsmitglied Frank „Bulldog“ Schmid gezeigten Fotopräsentation ab. Vom Narrenbaumstellen über den HanselehopsKurs und Umlauf am Fasentssamstag mit den Spättle bis hin zur Fasentsverbrennung wurde noch einmal das vielfältige Programm gezeigt.