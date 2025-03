Mit großem Lob für die „grandiose Arbeit“ stieg Bürgermeister Wolfgang Hermann im „Ratskeller“ in die Hauptversammlung der Stadtkapelle ein. Dass die Harmonie, die die Stadtkapelle musikalisch prägt, hier auch menschlich gepflegt wird, war in der Versammlung deutlich zu spüren.

Schriftführer Christoph Räpple blickte in einem launigen Vortrag auf die vielen Glanzlichter des Jahres zurück. Für die 54 Aktiven bestand es aus insgesamt 43 Proben und 24 Veranstaltungen. Nur ein einziges Mal gefehlt haben Annika Schmid und Melanie Lauble, zweimal gefehlt haben Rudi Krämer, Ottokar Leibing und Reinhard Meyer. Ihre prozentualen Anwesenheit hätten die 54 Aktiven gegenüber dem Vorjahr gesteigert. 19 Jugendliche seien außerdem derzeit in Ausbildung. Es gab keine neuen Auszubildenden, aber fünf junge Damen, die vom Vorsitzenden mit Überreichung der Satzung in die Stadtkapelle aufgenommen wurden.

In der Jugendkapelle habe sich im „erfolgreichen und von Spaß geprägten Jahr“ viel getan, berichtete Jugendvertreterin Leni Breig über die Auftritte und Aktivitäten der 33 aktiven Jugendlichen – 16 davon aus Fischerbach, 17 aus Hausach. Die Jugendleitung engagierte sich auch beim Sommerferienprogramm und beim Hausacher Kindertag. Die Ausbildung werde jährlich von der Stadt Hausach mit rund 14 000 bis 16 000 Euro gefördert, verriet Kassierer Matthias Lauble. Sonst könnte man die guten Konditionen nicht halten.

„Seit zwei Jahren haben wir keine Anmeldung neuer Schüler mehr, obwohl wir sehr viel dafür tun“, mahnte Dirigent Raphael Janz. Das sei bedenklich, aber „solange keiner von Euch austritt, stehen wir gut da“. Es gebe aber einen Lichtblick: Im Sommer laufe die erste Bläserklasse der Grundschule aus mit sieben Schülern, „einige davon werden sicher weitermachen“. In der dritten Klasse seien zwölf Bläserkinder. Der Ehrenvorsitzende Manfred Wöhrle zeigte sich sehr zuversichtlich, dass die vielen guten Ideen zur Nachwuchsgewinnung Früchte tragen werden.

Einmütig bestätigten die Mitglieder den gesamten Vorstand: Geschäftsführer Reinhard Meyer, Kassierer Matthias Lauble, Schriftführer Christoph Räpple, Michael Joos, Tanja Isenmann, Ralf Keil und Christian Lauble sowie Jugendvertreterin Leni Breig. Dazu gibt es „Jobs, die bestimmt werden“: die Jugendleiterinnen Pauline Uhl und Ida Kamm, die Vize-Dirigenten Johannes Spinner und Ralf Keil, Notenwartin Annika Schmid, Instrumenten-Wartin Caroline Rauber, Sachwartin Schmider und Uniformwart Niklas Schmider.

„Nur durch euch wirkt die Stadtkapelle, euer Einsatz macht mir das Leben leicht“, lobte Geschäftsführer Reinhard Meyer und würdigte besonders auch die Verdienste des Dirigenten Raphael Janz als „Ideengeber, Umsetzer, Promoter und Moderationsschreiber“. „Alterspräsident“ Ottokar „Odix“ Leibing dankte, dass er „mit seinen 80 Jahren immer noch mitspielen darf“ und kündigte seinen Abschied zum Weihnachtskonzert an.

Die Termine

Die Stadtkapelle Hausach

brennt für ihr Jahreskonzert am Samstag, 12. April, unter dem Motto „Menschen hinter Instrumenten“ in der Hausacher Stadthalle. Weitere öffentliche Termine sind die Sommerabendkonzerte jeweils freitags am 6. Juni und 1. August auf dem Klosterplatz, ein Platzkonzert im Rahmen des Hausacher Leselenzes am Samstag, 19. Juli, vormittags auf dem Klosterplatz, der Familienhock am Sonntag, 19. Oktober sowie das Weihnachtskonzert am Donnerstag, 18. Dezember.