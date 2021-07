1 Die neue Führung der Feuerwehrabteilung Stadt mit Kommandant Martin Kreller (Vierter von links), seinen Stellvertretern Marco Mühlberger (links) und Michael Binanzer (Vierter von links) sowie erste Beigeordnete Dorothee Müllges, Bürgermeister Philipp Hahn (rechts) und Frank Brecht von der Gesamtwehr.Foto: Kauffmann Foto: Schwarzwälder Bote

Feuerwehr: Abteilung Stadt hat gewählt / Stellvertreter sind Michael Binanzer und Marco Mühlberger

Die Feuerwehrabteilung Stadt hat gewählt: Der neue Kommandant heißt Martin Kreller. Bürgermeister Philipp Hahn zollte der Feuerwehr viel Anerkennung für ihre ständige Einsatzbereitschaft: "Das erfüllt mich mit Demut."

Hechingen. Nach einer gefühlt langen Corona-Zwangspause konnten die Mitglieder der Feuerwehrabteilung Stadt endlich ihre Mitgliederversammlung im Gerätehaus an der Ermelesstraße abhalten – coronakonform mit Abstand und Maske. Die Ergebnisse im Überblick:

n Neuer KommandantNachdem der Posten gut eineinhalb Jahre nicht besetzt war, haben die Feuerwehrleute Martin Kreller zu ihrem neuen Kommandanten bestimmt. Kreller habe sich Zeit gelassen, um reiflich zu überlegen, ob er diese Position mit so viel Verantwortung mit Beruflichem und Privaten unter einen Hut bekommen kann. Im Ergebnis wurde er mit überwältigender Mehrheit zum neuen Kommandanten der Abteilung Stadt bestimmt. Kreller wurde auf fünf Jahre gewählt.

n Kurze UnterbrechungPlötzlich schallt Alarm durch die Fahrzeughalle. Unfall auf der Bundesstraße. Drei Feuerwehrleute machen sich bereit und fahren hin. Die Versammlung wird kurz unterbrochen. Später rücken weitere Feuerwehrmänner aus. Die Feuerwehr ist in jeder Situation bereit für den Einsatz, auch bei einer Hauptversammlung.

n HochachtungEin großes Lob von Bürgermeister Philipp Hahn ging an Frank Brecht und Michael Binanzer. Sie übernahmen in der Gesamtwehr und der Abteilung Stadt kommissarisch Aufgaben des Kommandanten. Hahn hob in diesem Zusammenhang insbesondere die Bewältigung der Corona-Pandemie hervor. Der neue Kommandant über Brecht und Binanzer: "Hochachtung vor eurer Leistung und dass ihr es durchgezogen habt." Sie erhielten von Feuerwehr und Stadt Präsente als symbolische Anerkennung, darunter ein Glas Honig. Hahn scherzt dazu: "Das hilft gegen Alzheimer", die Geehrten lachen, heiteres Schmunzeln im Feuerwehrhaus.

n Neue StellvertreterZum ersten Stellvertreter des Kommandanten wurde Michael Binanzer bestimmt, zum zweiten Marco Mühlberger. Letzterer rückt neu in eine solche Leitungsfunktion auf.

n Mit Demut erfülltBürgermeister Philipp Hahn erzählte den Feuerwehrleuten von seinen Eindrücken während des Starkregens am Montagabend vergangener Woche: Er sei gerade von einer Dienstbesprechung im Landratsamt Balingen gekommen und zum Feuerwehrhaus gefahren. Er sah etliche Privatautos der Feuerwehrleute, alle Fahrzeuge waren im Einsatz, die Halle leer. Ein Anblick, den Hahn "mit Demut" erfüllte. Hahn weiter: "Da war mir klar, was für eine tolle Truppe Sie sind." Bei Wind, Wetter, Kälte sei die Feuerwehr im Einsatz, ein Engagement, das "besonderes Lob und Anerkennung" verdiene. Er nutzte die Gelegenheit, um auch den Dank des Gemeinderats auszurichten. Jedem sei bewusst, "dass Sie sofort abrufbereit" sind. Schon nach wenigen sei die Feuerwehr am Einsatzort, Hahn: "Die Ausrückzeiten faszinieren und beeindrucken mich immer wieder."

n BeförderungenZum Hauptfeuerwehrmann befördert wurden im Jahr 2021: Daniel Fink und Patrick Lagiewski; zum Oberlöschmeister: Andreas Weber; zum Hauptbrandmeister: Alfred Konstanzer. Im Jahr 2020 wurden befördert: Sabine Kreller zur Oberlöschmeisterin; Alexander Bulach zum Hauptlöschmeister; Frank Bossert zum Brandmeister und Dieter Strobel zum Hauptbrandmeister. Aufgrund der Corona-Pandemie und ausgefallener Versammlungen wurden die Beförderungen für das vergangene Jahr am Freitagabend nachgeholt. n "Beeindruckende Aktion"Wer glaubt, dass sich die Feuerwehr ›nur‹ Leben rettet und Brände löscht, irrt. So haben die Feuerwehrleute Hilfsgüter für Erdbebenopfer in Kroatien gesammelt, eine "beeindruckende Aktion", wie Hahn sagte. Sehr erfolgreich verlaufen sind die Christbaumverkäufe: Da nimmt die Feuerwehr Geld ein, sodass die Kasse trotz Corona ein Plus verzeichnet.