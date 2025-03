Hauptversammlung in Wolfach: Das sind die Ziele der Trachtenkapelle Kinzigtal

Mehr als 40 Mitglieder der Trachtenkapelle Kinzigtal kamen am Samstag zur Hauptversammlung ins Probenlokal im Dorfgemeinschaftshaus.Vereinsvertreter Jochen Huber stellte fest, dass sich die Vereinsstruktur, die die Aufgaben auf viele Schultern verteile, als Zukunftsmodell bewährt habe: „Wir stehen in der Außendarstellung sehr gut da.“

Das „organisch verlaufene“, viertägige Sommerfest bezeichnete er als „Top-Erfolg“. Perspektivisch wolle man dort die Möglichkeit zur bargeldlosen Bezahlung einführen.

Lesen Sie auch

Das Jahreskonzert habe auf einem musikalisch hohen Niveau stattgefunden. Für die Zukunft müsse der Verein um Nachwuchs kämpfen, erklärte Huber. Er müsse kreativ werden, werben und aktiv vorleben, dass es sich lohne, Musik zu machen.

In diesem Jahr sind wieder einige Termine geplant

Kassiererin Tina Armbruster bilanzierte für 2024 einen erheblichen Verlust. Begründet wurde dieser mit hohen Investitionen in Instrumente und Trachten. Einen ansehnlichen Gewinn jedoch habe die Kasse der GbR für Veranstaltungen verzeichnen können.

Einen bebilderten Rückblick auf das ereignisreiche Vereinsjahr gab Bernd Schillinger. Insgesamt gab es vergangenes Jahr 61 Zusammenkünfte der Musiker, davon 49 Proben (siehe Info). Für das laufende Jahr kündigte Schillinger unter anderem die Teilnahme der Halbmeiler Trachtenkapelle am Bollenhut-Fest in Kirnbach, am Schützenfest in Hannover sowie beim Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen des Musikvereins Schenkenzell an. Außerdem sind wieder das Sommerfest mit einem Tag der Blasmusik sowie ein Jahreskonzert im November geplant. Dirigent Sascha Jager lobte das Jugendorchester, das mit seiner Kooperation mit Wolfach und Oberwolfach sehr gut ankomme. Er gab einen musikalischen Rückblick des Hauptorchesters. Alle Auftritte seien „gut gelaufen“. Seine Stücke-Auswahl, die mitunter an die Grenzen des Orchesters stießen und auf Zuhörer zwischen 20 und 50 Jahren abzielten, habe sich bewährt, bilanzierte Jager. Allerdings wünschte er sich mehr Musiker bei den Auftritten.

Jochen Huber verabschiedete feierlich nach 27 Jahren im Vorstand Manuela Harter (aktive Beisitzerin Trachtengruppe), nach 23 Jahren Otto Hacker (passiver Beisitzer) und nach zwei Jahren Eva Harter (aktive Beisitzerin). Nach zwei Jahren im Vorstand der Bläserjugend verabschiedete er außerdem Rebecca Münchenbach und Romy Harter.

Die Ergebnisse der anschließenden Vorstandswahl: Vereinsvertreter bleiben Bernd Schillinger, Hans Hacker und Jochen Huber, Kassiererin Tina Armbruster, Schriftführer Miguel Hilberer. Aktive Beisitzer sind Uwe Müller, Theresa Kott, Heiko Heizmann, Linus Rauber, Simon Faißt, Michael Mayer, Magnus Harter und Carolin Mayer, passiver Beisitzer ist Matthias Wöhrle.

Proben 2024

Im vergangenen Jahr trafen sich die Musiker der Trachtenkapelle Kinzigtal zu insgesamt 49 Proben. Bester Probenbesucher war Thomas Wolf. Dirigent Sascha Jager wünschte sich allgemein eine noch bessere Probenbeteiligung.