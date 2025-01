Hauptversammlung in Rangendingen: Heimatverein stellt Zuwanderung in den Mittelpunkt

Heimatverein stellt Zuwanderung in den Mittelpunkt

Hauptversammlung in Rangendingen

1 Auch in diesem Jahr plant der Rangendinger Heimatverein einige Veranstaltungen für sein Museum: Unter anderem die Fortsetzung der aktuellen Vortragsreihe zum Thema Zuwanderung. Foto: Roland Beiter

Viel vorgenommen haben sich die Rangendinger Heimatkundler für dieses Jahr: Bei ihrer Hauptversammlung lies Vorstand Helmut Strobel durchblicken, dass die Fortführung des Zuwanderer-Themenprojekts „Neue Heimat Rangendingen“ im Mittelpunkt stehen wird.









Erst einen Tag vor der Hauptversammlung am Hilari- oder auch „Kläresdag“ (Hilarius-Gerichtstag), an dem der Verein seit Anfang an zusammenkommen, war die Ausstellung zum 50. Geburtstag des Zollernalbkreises im Erdgeschoss des Heimatmuseums abgebaut und damit Platz für die Teilnehmer geschaffen worden.