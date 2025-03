Kindergarten Dornstetten Wo gebaut wird – und wo das Geld fehlt

Bei der letzten Gemeinderatssitzung in Dornstetten wurden in erster Linie die Kindergärten thematisiert. Während für den St. Franziskus Kindergarten in Dornstetten das Geld fehlt, sind in Aach und Hallwangen bauliche Maßnahmen geplant.