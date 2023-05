Der DRK-Ortsverband Mühringen freute sich, dass er wieder im Rahmen einer Hauptversammlung berichten konnte. Diese musste aber von Schriftführer Michael Eitelbuß geleitet werden, da der Vorsitzende Stefan Wiest und seine Stellvertreterin Monika Fuhl sich im Krankenhaus befinden.

Drei Jahre gab es keine Hauptversammlung, so der bisherige Schriftführer Michael Eitelbuß. Konnten doch nur bedingt Vorstandssitzungen stattfinden, denn es galt sich immer an den aktuellen Corona-Vorschriften zu orientieren. In 2019 fand die letzte Jahreshauptversammlung statt. Zwei Vorstandssitzungen gab es in 2019. Im November 2019 konnte das DRK Mühringen sein neues Fahrzeug MTW offiziell in Dienst nehmen. In 2020 gab es nur eine Vorstandssitzung. Die geplante Jahreshauptversammlung musste wegen Corona abgesagt werden. Auch 2021 musste die geplante Hauptversammlung abgesagt werden.

Es gab nach drei Jahren einiges zu berichten

Der Ortsverband steht heute vor einem größeren Umbruch, was an den geplanten Neuwahlen zu sehen ist. Bereitschaftsleiter Timo Fischer hatte auch einiges zu berichten: „Beim Jahreswechsel 2019/2020 konnten wir nochmals den Stadtteilpokal in Horb betreuen, ebenso diverse Fasnetsveranstaltungen, Blutspenden konnten unter Corona-Auflagen durchgeführt werden. Unsere Bereitschaftsabende kamen nahezu zum Erliegen.“ Heute gehe alles wieder seinen gewohnten Gang. Das DRK Mühringen gewann nach Corona fünf Neumitglieder. Heute besteht die Mühringer Bereitschaft aus 21 Aktiven, 18 HvO in 5 Ortschaften. Die Tätigkeit als Helfer vor Ort ist nicht zu unterschätzen.

Neuwahlen standen ebenfalls auf dem Programm

Kassier Bernward Fischer konnte über die drei Jahre eine ordentliche Kasse vorlegen. Zu den Neuanschaffungen gehörten fünf Defibrillatoren, da es für die bisherigen keine Ersatzteile mehr gab, und neue Dienstkleidung. Auch die Ausbildung wurde aus Eigenmitteln finanziert. Fischer stellte fest, dass alle Anschaffungen in Eigenregie mit Eigenmitteln getätigt werden mussten.

Neuwahlen gab es auch, die wie schon vom Schriftführer angekündigt zu einem größeren Umbruch führen werden. Michael Eitelbuß wurde erster Vorsitzender. Seine Stellvertreter sind Bernward Fischer und Meinrad Fischer. Thomas Lohmiller wurde zum Kassier gewählt, Schriftführerin ist Katharina von Lossau. Beisitzer sind Sarah Bernhard, Felix Hank und Oliver Zahn. Als Bereitschaftsleiter wurde Timo Fischer bestätigt, als dessen Stellvertreter Daniel von Lossau.