Der Bezirksimkerverein Horb lud am vergangenen Sonntag zu seiner Hauptversammlung nach Dettingen ein. In diesem Jahr feiert der Verein seinen 150. Geburtstag.

Mitglieder Zum Verein gehören rund 75 Imker, die ungefähr 450 Bienenvölker halten. Diese Zahl blieb in den vergangenen Jahren relativ konstant. Bei der Aufzählung der verstorbenen Mitglieder brauchte der Vorsitzende Radoslav Stupar allerdings länger als in den vergangenen Jahren.

Wechsel an der Spitze

Wahlen Nach den Berichten des Vereins, wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Der bisherige zweite Vorsitzende Eckhard Kiefer übergab sein Amt in jüngere Hände. Oliver Riese hat sich schon im Vorfeld bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen. So lief die Wahl schnell und problemlos ab.

Jubiläum Da der Verein dieses Jahr, am 4. Oktober, sein 150-jähriges Bestehen feiern will, plante der Vorstand, verschiedene Gegenstände zu kaufen, mit denen die Öffentlichkeit mehr über die Vereinsimkerei informiert werden kann. Dazu soll auch ein Pavillon, ein Vereins-Banner sowie Rollups gekauft werden. Ein Flyer sowie eine Homepage soll zudem für den Verein gestaltet werden.

Königinnen sollen bestimmte Eigenschaften vererben

Fachliche Maßnahmen Nach der Hauptversammlung informierte Radoslav Stupar über eine Betriebsweise, mit der die überall vorkommende Varroamilbe mit weniger Behandlungsmitteln in Schach gehalten werden kann. Mit diesen Maßnahmen sollen auch Völkerverluste vermieden werden. Wichtig dabei sei es, durch gezielte züchterische Maßnahmen Königinnen zu bekommen, die bestimmte Eigenschaften vererben, die dem Bienenvolk die Begrenzung der Milbe erleichtern, so Stupar. Recapping sei so eine Eigenschaft, bei der das Volk befallene Zellen öffnet, ausräumt und wieder neu bestiftet und danach wieder verdeckelt, erklärt er.

Auch imkerliche Maßnahmen wie die gezielte Brutunterbrechung durch eine gekäfigte Königin wird als Möglichkeit zur Bekämpfung der Varroamilbe vorgestellt. Im Anschluss diskutierten Experten auch aus umliegenden Vereinen über die besten Möglichkeiten einer varroaarmen Betriebsweise.

Nächste Veranstaltungen

Brustnest im Frühjahr

Die nächste Veranstaltung des Horber Imkervereins findet am 21. Februar ab 19 Uhr in der Weingasse 3 im Naturschutzhaus des NABU Horb statt. Dabei geht es um das Brutnest im Frühjahr. Um den Honigraum geht es am 14. März ebendort zur gleichen Zeit.