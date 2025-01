Hauptversammlung in Hallwangen: Liederkranz beteiligt sich am Ortsjubiläum und im „Tal X“

Bernd Hiller wurde bei der Hauptversammlung des Liederkranzes Hallwangen als Vorsitzender wiedergewählt. Seine neue Stellvertreterin ist Marion Huß, langjährige Sängerin bei „Voice-Factory“. Nach mehr als 33 Jahren im Vorstand hatte die langjährige stellvertretende Vorsitzende Maria Westkemper nicht mehr kandidiert. Sie bleibt dem Verein jedoch als Ausschussmitglied erhalten, wie dieser mitteilt.

Weiter im Amt bleiben Finanzverwalterin Gerlinde Pfeifle, Schriftführerin und Chronistin Bianca Hiller, die Kassenprüfer Herbert Graf und Angelika Morgenthaler sowie die Ausschussmitglieder Herbert Graf, Erna Märgner, Rolf Pfeifle, Antje Seeger (Jugendvertreterin) und Mute Stallmann. Die Wahlen hatte Ortsvorsteher Christoph Mannheimer geleitet.

Bernd Hiller lobte den Zusammenhalt im Verein. Dies sei in erster Linie das Verdienst des Chorleiters Ralf Heckner. Unter seiner Leitung wirken im Erwachsenenchor 30 und bei „Voice-Factory“ 35 Sänger mit, unter der Leitung von Anna Bäßler 28 in den Kinderchören. Dazu kommen acht Ehren- und 50 Fördermitglieder.

Auftritt beim Festakt zum Ortsjubiläum im März

In der Hauptversammlung wurden treue Sänger geehrt: für 20 Jahre Eva-Maria Hiller, für 25 Jahre Elisa Dieterle und Iljana Trück – alle mittlerweile bei „Voice-Factory“. Für 20 Jahre im Liederkranz wurden Andrea und Herbert Graf sowie Mute und Michel Stallmann geehrt.

Die nächsten Termine: Am 28. März singt der Liederkranz beim Festakt zur 950-Jahr-Feier von Hallwangen in der Festhalle, am 27. September singen Liederkranz und „Voice-Factory“ bei der Gartenschau „Tal X“ in Freudenstadt/Baiersbronn und am 25. Oktober ist das Gemeinschaftskonzert von Liederkranz und „Voice-Factory“ in der Festhalle in Hallwangen.