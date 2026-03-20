Hauptversammlung in Haigerloch: Musikverein Stetten sucht dringend Dirigent

Stettener Blaskapelle wird derzeit übergangsweise von Stefanie Stifel geleitet. Fünf Musikanten für jahrzehntelange Treue ausgezeichnet.
Da der Musikverein Stetten sich zu Beginn dieses Jahres von seinem langjährigen Dirigenten Gerhard Nesselhauf getrennt hat, ist er derzeit intensiv auf der Suche nach einem adäquaten Nachfolger. Wie Vorsitzende Verena Demmler erklärte, hat der Musikverein bereits mit knapp 20 in Frage kommenden Personen Verbindung aufgenommen, aber bisher nur Absagen bekommen, weil diese meist mit dem Dirigat von anderen Musikkapellen voll ausgelastet sind.