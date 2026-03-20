Hauptversammlung in Haigerloch: Musikverein Stetten sucht dringend Dirigent

Da der Musikverein Stetten sich zu Beginn dieses Jahres von seinem langjährigen Dirigenten Gerhard Nesselhauf getrennt hat, ist er derzeit intensiv auf der Suche nach einem adäquaten Nachfolger. Wie Vorsitzende Verena Demmler erklärte, hat der Musikverein bereits mit knapp 20 in Frage kommenden Personen Verbindung aufgenommen, aber bisher nur Absagen bekommen, weil diese meist mit dem Dirigat von anderen Musikkapellen voll ausgelastet sind.​

Bis zur Sommerpause hat übergangsweise, bis eine neue Dirigentin oder ein neuer Dirigent gefunden ist, die 2. Vorsitzende Stefanie Stifel den Taktstock übernommen. Dafür gab es von Verena Demmler und allen anwesenden Musikerinnen und Musikern den wohl verdienten Dank und Beifall mit dem Wunsch eines weiterhin guten Probenbesuchs. Nur mit einem solchen sei gewährleistet, die Leistungsstärke der derzeit knapp 30-köpfigen Blaskapelle zu halten. Stefanie Stifel leitet übrigens auch den Musikverein Albstadt-Laufen.​

Umzug des Probelokals​

Zurückblicken konnten die Stettener Musikanten auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Vereinsjahr 2025, das – neben zahlreichen Auftritten – die Räumung des ehemaligen Probelokals im Dachgeschoss des alten Schulhauses (hier ging es um fehlenden Brandschutz) und den Umzug in den Chemiesaal der neuen Schule brachte. ​

Mit zu einem Höhepunkt wurden die beiden Benefizkonzerte zu Ehren des verstorbenen Musikkameraden Robert Hinderer zusammen mit den Musikvereinen aus Stetten/Hechingen und Stetten/Hörschwag mit rund 100 Musikanten. Das stolze Spendenergebnis mit 11.000 Euro an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen konnte sich sehen lassen. ​ Das 2025 erstmals veranstaltete „Familienfest“ – zusammen mit dem Musikernachwuchs und dessen Eltern – soll es auch in diesem Jahr geben. Der gemeinsame Ausflug am 26. Juli mit Stetten/Hechingen zum 100-jährigen Jubiläum des Musikvereins Stetten/Fildern mit einem gemeinsamen Auftritt beim Blasmusik-Sonntag soll weitere musikalische Bande knüpfen. Im Jahr 2027 ist der Musikverein Stetten Ausrichter des 49. Haigerlocher Stadtmusikfestes.

Ortsvorsteher bedankt sich für Unterstützung

​Kassierer Alexander Edele musste aufgrund der Anschaffung von neuen Uniformteilen und neuen Poloshirts für die Musikerinnen und Musiker von einem Minus in der Vereinskasse berichten. Helmut Klingel und Markus Heck hatten die Kasse geprüft. Jugendleiterin Anna Vancura berichtete von elf Kindern und Jugendlichen in den verschiedensten Stufen der musikalischen Ausbildung. Über 43 Proben gab Lena Heck Auskunft.

Unsere Empfehlung für Sie SBBZ in Haigerloch-Stetten Win-win-Situation für alle Beteiligten Seit einem halben Jahr läuft der Unterricht für sechs Klassen der Weiherschule aus Hechingen im Haigerlocher Stadtteil Stetten.

​Ortsvorsteher Julian Higi bedankte sich für die Unterstützung beim Dorffest, Volkstrauertag, Seniorennachmittag und der Hallensanierung. Einstimmig gewählt wurden die 2. Vorsitzende Stefanie Stifel und Schriftführerin Tamara Wyland.​

Lob von Karl Edelmann​

Kreisverbandsvorsitzender Karl Edelmann lobte die Stettener Musikgemeinschaft für ihren Zusammenhalt, die wichtige Jugendarbeit und das erste Familienfest. Jungmusikerin Emma Schneider durfte von ihm für die Ablegung der D1-Prüfung Urkunde und Nadel in Empfang nehmen. Sabina Pfeffer spielt seit zehn Jahren Saxophon und wurde hierfür mit der Ehrennadel in Bronze des Landesmusikverbandes ausgezeichnet. Patricia Nell, Klarinette und Gesang, erhielt für 20-jähriges Musizieren die Ehrennadel in Silber.

Unsere Empfehlung für Sie Musik in Hechingen Die Höchststufe ist das Ziel des neuen Dirigenten Ambitioniert und motiviert: Tobias Liedtke hat mit Beginn des Jahres 2026 die musikalische Leitung der Hechinger Stadtkapelle übernommen.

​Alexander Edele spielt seit 30 Jahren Schlagzeug und ist zudem seit 2013 Kassierer. Er erhielt vom Landesmusikverband die goldene Ehrennadel. 40 Jahre musiziert Stefan Edele entweder auf dem F-Horn oder Flügelhorn. Er war von 2003 bis 2011 Kassierer und von 2011 bis 2024 Vorsitzender, seitdem ist er im Vereinsausschuss. Ihm wurde die Ehrennadel in Gold mit Diamant ans Revers geheftet. ​

Für über 50 Jahre bekam Roland Pfeffer, Tenor-Saxophon, die Verdienstnadel in Platin. Pfeffer war einige Jahre Dirigent in verschiedenen Musikkapellen, 2. Vorsitzender von 2018 bis 2024 im Heimatverein und Vizedirigent. ​