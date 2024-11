1 Kreisverbandsvorsitzender Jürgen Nowak (Fünfter und Sechster von links) und Geschäftsführer Volker Halbe ehrten Thomas Leopold, Jutta Eisenblätter und Stefanie Kern (Dritter bis Fünfte von links), Jürgen Geikler (links), Sonja Rall (Zweite von links), Kerstin Gutzeit, Melanie Lupfer (Dritte und Zweite von rechts) und Silvia Schmider (rechts) Foto: Kornfeld

Bei der Hauptversammlung am vergangenen Donnerstagabend in Gutach wurden auch langjährige Mitarbeiter begrüßt.









Link kopiert



„Wir leben nicht in unsicheren Zeiten, sondern in gefährlichen Zeiten“, so der Kreisvorsitzende Jürgen Nowak in Hinblick auf die politischen Entwicklungen. Große Herausforderungen beträfen auch die Sozialsysteme. Der Kreisverband sei gut aufgestellt.