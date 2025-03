Hauptversammlung in Grosselfingen: Das ist der Stand der Planung für das 50. Jubiläum des Albvereins

Die Zusammenkunft der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins am Wochenende war eine besondere: Immerhin war es die 50. Jahreshauptversammlung, zu der auch viele Mitglieder und Freunde des Vereins ins Schützenhaus in Grosselfingen kamen Mit Grußworten begrüßte Hans-Wilhelm Fischer als erster Vorsitzender zu Beginn entsprechend die Anwesenden sowie Daniel Endreß als Vertreter des Gemeinderats sowie die Ehrenmitglieder. Bei seinem Jahresbericht blickte Fischer dann auf das Vereinsjahr 2024 zurück. Für Freude sorgte der Mitgliederstand: Stand 1. Januar sind es 68. Zudem nahmen 211 Personen an zwölf Wanderungen teil. Nach längerer Pause wurde zudem im Autohaus Karsch zum Tag der offenen Tür wieder bewirtet, um die Vereinskasse aufzubessern.

Dankesworte für Engagement

Auch einen Ausblick gab der Vorsitzende: In diesem Jahr führt der Verein – anlässlich seines 50. Jubiläums – einen viertägigen Ausflug nach Südtirol durch. Die Vorstandschaft freut sich, dass sich bereits viele Mitglieder angemeldet haben. Am Ende seines Berichts dankte Fischer allen, die sich in der Ortsgruppe engagieren, sei es als Wanderführer, oder als Teilnehmer an den Wanderungen. Dank gab es unter anderem auch für den Schützenverein und beim Wirte-Ehepaar Ruff für ihre Bewirtung,

Lesen Sie auch

Danach folgte der Bericht der Schriftführerin Elisabeth Hermann, der von Carina Dehner vorgelesen wurde und ausführlich auf alle Wanderungen und Veranstaltungen einging.

Zwölf Mitglieder für Wanderfleiß geehrt

Zudem wurden verschiedene Mitglieder von Fischer für Wanderfleiß geehrt. Für alle zwölf Wanderungen: Klaus Dehner, Claudia Dehner und Christine Lossau; für zehn Wanderungen. Helmut Lossau und Albrecht Ott; für neun Wanderungen: Liane Dehner, Josef Seifert, Elenore Seifert, Rosi Ruff, Carina Dehner, Gudrun Rapp und Silvester Rapp.

Für die geehrten Frauen gab es Blumen und die Herren jeweils einen Gutschein. Zudem erhielten alle Teilnehmer der Versammlung ein kleines Blumengeschenk. Am Ende wurde der neu gestaltete Wanderplan für das Jahr 2025 mit allen Terminen ausgeteilt und vorgestellt: So gibt es etwa am 12. Oktober ein Jubiläumsfest, über dessen genauen Rahmen die Vorstandschaft noch informieren wird Zum Abschluss bedankte sich der erste Vorsitzende für alles Geleistete und für das Kommen. Anschließend klang die Versammlung harmonisch aus.