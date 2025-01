Hauptversammlung in Glatten: Feuerwehr erntet viel Lob für Jugendarbeit

Orangene Bank Dornstetten setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Seit kurzem ziert eine orangefarbene Bank den Spielplatz in der Bahnhofstraße in Dornstetten. Sie steht dort gegen Gewalt an Frauen und verweist auf die Frauenhilfe Freudenstadt und das bundesweite 24-Stunden-Hilfetelefon (116 016).