Hauptversammlung in Effringen: Beim Schäferlauf sind auch die Roten Reiter dabei

1 Die Ausschussmitglieder Nadine Krusche, Nina Patzke, Fabian Heininger, Edwin Bäuerle, Miriam Tschöke, Silke Raible und Sophia Dessecker Foto: Sarah Wenz Viel vor hat der Reit- und Fahrverein Effringen. Das wurde bei der Hauptversammlung des Vereins deutlich.







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Zu Beginn der Sitzung wurde in einer Schweigeminute der verstorbenen Vereinsmitglieder Gudrun Geigle und Fritz August Weik gedacht. Im Jahresrückblick wurde deutlich, wie aktiv das Vereinsleben 2025 war, heißt es in der Pressemitteilung des Reit- und Fahrvereins. Höhepunkte waren unter anderem ein Osterferienprogramm für Kinder und Jugendliche, regelmäßige Stammtische in der Sattelschänke sowie Trainingstage im Breitensport mit Dressur- und Springprüfungen sowie das Sommerreitturnier Anfang August. Weitere Veranstaltungen waren ein Erste-Hilfe-Kurs, die Weihnachtsfeier mit Showprogramm für Kinder sowie die Teilnahme an der Effringer Weihnachtsfeier. Den Jahresabschluss bildete eine Wanderung nach Rotfelden. Der Vorstand dankte allen Helfern für ihr großes Engagement.