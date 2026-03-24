Hauptversammlung in Effringen: Beim Schäferlauf sind auch die Roten Reiter dabei
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Die Ausschussmitglieder Nadine Krusche, Nina Patzke, Fabian Heininger, Edwin Bäuerle, Miriam Tschöke, Silke Raible und Sophia Dessecker Foto: Sarah Wenz

Viel vor hat der Reit- und Fahrverein Effringen. Das wurde bei der Hauptversammlung des Vereins deutlich.

Zu Beginn der Sitzung wurde in einer Schweigeminute der verstorbenen Vereinsmitglieder Gudrun Geigle und Fritz August Weik gedacht. Im Jahresrückblick wurde deutlich, wie aktiv das Vereinsleben 2025 war, heißt es in der Pressemitteilung des Reit- und Fahrvereins. Höhepunkte waren unter anderem ein Osterferienprogramm für Kinder und Jugendliche, regelmäßige Stammtische in der Sattelschänke sowie Trainingstage im Breitensport mit Dressur- und Springprüfungen sowie das Sommerreitturnier Anfang August. Weitere Veranstaltungen waren ein Erste-Hilfe-Kurs, die Weihnachtsfeier mit Showprogramm für Kinder sowie die Teilnahme an der Effringer Weihnachtsfeier. Den Jahresabschluss bildete eine Wanderung nach Rotfelden. Der Vorstand dankte allen Helfern für ihr großes Engagement.

 
Ehrung für besondere Leistungen: Miriam Tschöke mit Nadine Krusche und Edwin Bäuerle Foto: Sarah Wenz

Für 2026 wurden Investitionsanträge bei der Stadt Wildberg gestellt, unter anderem für eine neue Gasheizung sowie Verbesserungen an Reithalle und Dressurplatz. Zudem erhält der Verein für seine 34 Mitglieder unter 18 Jahren eine Jugendförderung der Stadt. Beim diesjährigen Schäferlauf wird der Reitverein außerdem mit den Roten Reitern vertreten sein.

Sophia Dessecker stellte den Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer bestätigten eine ordnungsgemäße Kassenführung, woraufhin der Vorstand entlastet wurde.

Ehrung: Lena Steger mit Edwin Bäuerle Foto: Sarah Wenz

Bei den Wahlen wurden mehrere Ämter neu beziehungsweise wieder besetzt: Edwin Bäuerle als Vorsitzender, Nadine Krusche als zweite Vorsitzende, Swen Hilprecht als Schriftführer, Sophia Dessecker als Kassenführerin, Silke Raible als Sportwartin, Angela Wangner und Karolin Weik übernehmen die Kasseprüfung, für die Öffentlichkeitsarbeit ist Nina Patzke zuständig, Fabian Heininger und Dieter Braun übernehmen die Aufgabe des Anlagenwarts und Miriam Tschöke wurde erneut zur Jugendleiterin gewählt und bestätigt. Zum Abschluss wurden zahlreiche Mitglieder geehrt.

 