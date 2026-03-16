Hauptversammlung in Bisingen: Albverein wünscht sich neue, vor allem jüngere Mitglieder

Der Albverein Ortsgruppe Bisingen blickte bei seiner Hauptversammlung auf das vergangene Jahr 2025 zurück.
In kleiner Runde fand die Hauptversammlung des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Bisingen, im „Mare Blu“ statt. Willkommensgrüße entbot zunächst Otto Karotsch als Sprecher des Vorstandsteams. Deutlich machten Otto Karotsch und Maria Rager, dass die Ortsgruppe ihre Mitglieder vor allem durch Tod verliere. Der Altersschnitt bewege sich bei Ü72. Es fehle an Neueintritten, vornehmlich der jüngeren Generation.