Hauptversammlung in Baiersbronn: Einsätze fordern Kräften der Feuerwehr einiges ab

Berichte, Ehrungen und Verabschiedungen standen bei der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr Baiersbronn im Mittelpunkt.
Gesamtkommandant Martin Frey begrüßte zur Hauptversammlung in der Weißenbachhalle in Mitteltal neben zahlreichen Feuerwehrleuten Bürgermeister Michael Ruf, Mitglieder des Gemeinderats, Vertreter der Gemeindeverwaltung und des Bezirksbeirats, den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands, Maik Zinser, die Kommandanten aus Seewald, Forbach, Seebach und Eric Niendorf als Vertreter der Feuerwehr Freudenstadt sowie Jörg Gaiser, den Leiter des Polizeipostens Baiersbronn.