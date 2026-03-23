Hauptversammlung in Baiersbronn: Einsätze fordern Kräften der Feuerwehr einiges ab

Gesamtkommandant Martin Frey begrüßte zur Hauptversammlung in der Weißenbachhalle in Mitteltal neben zahlreichen Feuerwehrleuten Bürgermeister Michael Ruf, Mitglieder des Gemeinderats, Vertreter der Gemeindeverwaltung und des Bezirksbeirats, den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands, Maik Zinser, die Kommandanten aus Seewald, Forbach, Seebach und Eric Niendorf als Vertreter der Feuerwehr Freudenstadt sowie Jörg Gaiser, den Leiter des Polizeipostens Baiersbronn.

In seinem Tätigkeitsbericht blickte Frey auf ein arbeitsreiches Jahr mit insgesamt 118 Einsätzen zurück. Dazu gehörten 22 Brandeinsätze einschließlich eines Großbrands, 54 technische Hilfeleistungen und 36 Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen. Weitere Einsatzdienste bezogen sich auf Hilfeleistungen, Sicherheitswachdienste und Unterstützung der Bewohner der Gemeinde Baiersbronn.

Frey dankte allen Mitgliedern der Gesamtwehr, die Tag und Nacht bereitstanden, wenn der Melder piepte. Das Motto „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ sei keine Floskel, sondern werde täglich gelebt.

Teils enorme Belastungen

Der Gesamtkommandant ging auch auf die Belastungen bei Einsätzen ein: „Einige davon prägten sich mit sehr vielen verschiedenen Eindrücken in den Köpfen der Kameraden ein.“ Gerade für Jüngere sei dies eine neue Herausforderung. 2025 kam die Wehr bei zehn Einsätzen mit erkrankten, verletzten, aber auch verstorbenen Personen in Berührung.

Maik Zinser (rechts) heftet Volker Kallfass die silberne Verbandsehrenmedaille an. Foto: Lothar Schwark

Zum Jahresende 2025 zählte die Gesamtwehr 246 Mitglieder, davon zehn Frauen im Ausrückedienst. Die Altersabteilung hat aktuell 55 Mitglieder. „Der derzeitige Personalstand ist recht stabil“, befand Frey. Um die Einsatzbereitschaft auch tagsüber zu gewährleisten, habe man die Arbeitgeber vor Ort und die Gemeinde sensibilisiert.

Am 3. März wurde das neue TSF-W für die Abteilung Huzenbach bei der Firma Wiss in Herbolzheim abgeholt. Frey dankte Bürgermeister Ruf für die konstruktive Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

Neue Vize-Jugendwarte

Mit einer ausführlichen Videobotschaft stellte Jugendwart Tom Fritsch die Jugendfeuerwehr vor, die aktuell 58 Jungen und acht Mädchen zählt. Es gab zwölf Neuaufnahmen sowie 13 Abgänger, wobei fünf Mitglieder in die Einsatzabteilung wechselten. Ebenso stellte Fritsch die neuen stellvertretenden Jugendfeuerwehrwarte Nils Frey und Lukas Schneider vor.

Bürgermeister Ruf sprach in seinem Grußwort den Feuerwehrbedarfsplan an, der für die kommenden fünf Jahre aktualisiert wird. In einer Flächengemeinde wie Baiersbronn, die stark vom Tourismus geprägt ist, sei die Gewährleistung von Sicherheit eine Herkulesaufgabe. So dankte Ruf der Baiersbronner Gesamtfeuerwehr für die Gewissheit, dass es Menschen gebe, die Tag und Nacht für den Ernstfall bereitstehen.

Der Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende Maik Zinser lobte die gute Koordination und Zusammenarbeit mit Frey. Er ging auf die Novellierung des Feuerwehrgesetzes ein, die unter anderem auf das Anheben der Altersgrenze von 65 Jahren abziele.

Unter großem Beifall wurde Bruno Züfle zum Ehrenmitglied und Harald Bischoff zum Ehrenkommandant ernannt. Ebenfalls für besondere Dienste und langjähriges Engagement im Feuerwehrwesen wurde Oberbrandmeister Volker Kallfass mit der silbernen Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbands ausgezeichnet.

Gold, Silber und Bronze

Gold

Im Ehrungsteil wurden zahlreiche Feuerwehrleute für ihren langjährigen Dienst ausgezeichnet. Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre bekamen Volker Günter, Roland Kraibühler (beide Abteilung Mitteltal), Frank Braun, Jörg Burkhardt und Manfred Würth (alle Tonbach).

Silber

Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre gingen an Hellgard Gaiser, Robert Gaiser und Andreas Wohlfahrt (alle Tonbach).

Bronze

Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze für 15 Dienstjahre erhielten Moritz Lutz (Baiersbronn), Hannes Günter (Mitteltal), Jochen Günter (Tonbach), Stefan Schmid (Klosterreichenbach), Tobias Schmid (Röt/Schönegründ), Tobias Sackmann (Huzenbach).