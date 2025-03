Hauptversammlung in Bad Rippoldsau-Schapbach: Feuerwehr hatte 17 Einsätze im vergangenen Jahr

Neuwahlen, Ehrungen und Beförderungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Feuerwehr Bad Rippoldsau-Schapbach am Samstagabend im Kurhaus. Kommandant Markus Müller wurde für die nächsten fünf Jahre im Amt bestätigt. Der Weg ist frei für das langersehnte neue Feuerwehrhaus in Bad Rippoldsau. Jetzt können die Fördergelder beantragt werden.

Bei der Feuerwehr Bad Rippoldsau-Schapbach gibt es vier Abteilungen mit insgesamt 97 Mitgliedern, darunter vier Frauen, so Kommandant Markus Müller. Fünf Kameraden der Jugendfeuerwehr kamen zu den Aktiven.

Lesen Sie auch

31 Mitglieder zählt die Abteilung Bad Rippoldsau, 27 Mitglieder zählt Schapbach, die Jugendfeuerwehr besteht aus 15 Mitgliedern und die Alterswehr hat 24 Mitglieder. In der Abteilung Bad Rippoldsau waren drei Kameraden auf Lehrgängen. Florian Zanger (Zugführer), Volker Harter und Lukas Schoch wurden zum Gruppenführer ausgebildet.

Neues Fahrzeug

Insgesamt hatte die Wehr im vergangenen Jahr 17 Einsätze. Zum Beispiel musste die Feuerwehr wegen eines ausgelaufenen Öltanks anrücken. Der Einsatz zog sich über drei Tage hin. Weitere Einsätze waren ein Verkehrsunfall, der Brand eines Autos und ein Kellerbrand.

Die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) laufe schon über zwei Jahre. Das Fahrzeug stehe nun im Frühjahr zur Abholung bereit. Daniel Zimmermann und Dominik Schrempp legten im vergangenen Jahr einen Atemschutzlehrgang ab. Beide Feuerwehrhäuser werden mit Digitalfunkgeräten bis Ende des Jahres ausgestattet.

Feuerwehr hatte 45 Übungen

Beide Abteilungen hatten insgesamt 45 Übungen. Auch sind dieses Jahr wieder Übungen talabwärts mit Oberwolfach und Wolfach geplant, so der Kommandant, um unter anderem auch die Kameradschaft zu pflegen. Die Jugendfeuerwehr mit 14 Jugendlichen hatte insgesamt 12 Übungen und fünf Dienstabende. Nachdem Heiko Neef aus dem Führungsteam ausgeschieden ist, sind Martin Börsig und Markus Brüstle neu dabei.

Erfreulich sei, dass man in Sachen Neubau Feuerwehrgerätehaus in Bad Rippoldsau einen großen Schritt vorwärts gekommen sei, berichtete der Kommandant. Das Projekt wurde bei einer Gemeinderatssitzung vorgestellt, wobei der Gemeinderat einstimmig der Machbarkeitsstudie zustimmte und die Fachförderung nun beantragte.

Unsere Empfehlung für Sie Feuerwehr Empfingen Eine Kehrmaschine fängt am frühen Morgen Feuer Die Feuerwehr Empfingen wurde am Montag gegen 5.48 Uhr durch eine Brandmeldeanlage bei Biopell alarmiert.

Man sei jetzt auf der Zielgeraden, betonte Bürgermeister Bernhard Waidele. 20 Jahre habe man darauf hingearbeitet, denn der Grundstückserwerb für den Neubau sei sehr schwierig gewesen. Die Fachanträge seien jetzt gestellt und die Umsetzung solle im Frühjahr 2026 erfolgen.

Für die Aktivitäten der Alterswehr berichtete stellvertretend Reinhard Neef. Im Mittelpunkt stand die Besichtigung der Firma Vega in Schiltach. Von den Aktivitäten der Abteilung Bad Rippoldsau berichtete Alfred Maier. Der Probenbesuch lag bei 70 Prozent und es fanden Abteilungswahlen und ein Ausflug nach München mit Besichtigung der Feuerwache statt.

Müller im Amt bestätigt

Bei den Wahlen wurde Kommandant Markus Müller für die kommenden fünf Jahre im Amt bestätigt. Ebenfalls gewählt wurden als Stellvertreter Alfred Maier und als Schriftführer Florian Zanger. In den Gesamtausschuss wurden gewählt: Steffen Maier, Nikolas Glöde, Jan Neumaier und Fabian Günter.

Maik Zinser überbrachte die Grüße des Feuerwehrverbandes und er sprach auch die Altersgrenze bei der Feuerwehr an sowie die Gewalt bei Einsatzkräften. Kreisbrandmeister Frank Jahraus betonte, dass die Freiwillige Feuerwehr in Bad Rippoldsau-Schapbach vor große Herausforderungen gestellt war. Er freue sich über die gute Zusammenarbeit auch über die Kreisgrenze hinaus. Erfreulich sei auch die gute Jugendarbeit in der Feuerwehr.

Ehrungen, Verabschiedungen und Beförderungen

15 Jahre

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre erhielt Felix Schmieder, der das Leistungsabzeichen in Bronze und Silber abgelegt hat. Er war 2007 in die Jugendfeuerwehr eingetreten.

25 Jahre

Martin Börsig erhielte für 25 Jahre das Feuerwehrehrenzeichen in Silber. Er war 1998 eingetreten, hat an zahlreichen Lehrgängen teilgenommen, das Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold abgelegt und ist seit Januar stellvertretender Abteilungskommandant in Schapbach.

40 Jahre

Gleich fünf Wehrmänner aus Schapbach wurden für 40 Jahre geehrt und mit dem Leistungsabzeichen in Gold ausgezeichnet. Alle fünf waren 1984 in die Feuerwehr Schapbach eingetreten, haben an zahlreichen Lehrgängen teilgenommen und Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold abgelegt. Geehrt wurden: Roman Weis, Fritz Gebele, Kurt Armbruster, Cyriak Harter und Walter Armbruster. Armbruster war viele Jahre Schriftführer der Abteilung Schapbach und fünf Jahre stellvertretender Abteilungskommandant.

Verabschiedung

Martin Neef von der Abteilung Schapbach wurde in die Alterswehr verabschiedet. Gleichzeitig ernannte ihn Bürgermeister Bernhard Waidele zum neuen Ehrenmitglied. Neef war 47 Jahre aktiver Feuerwehrmann. Er erhielt neben einer Urkunde, die Gemeindenadel in Gold sowie einen Vesperkorb.

Beförderungen

Vom Truppmann zum Feuerwehrmann wurden befördert: Rene Wolf, Tobias Armbruster und Sebastian Schaub. Vom Zugführer zum Brandmeister wurde Florian Zanger befördert. Die Gruppenführer Volker Harter und Lukas Schoch wurden zum Löschmeister befördert. Zum Oberfeuerwehrmann wurden Florian Maier, Luca Schmieder und David Maier befördert. Vom Truppführer zum Hauptfeuerwehrmann wurden Christian Huber, Marco Schmider, Felix Schmieder und Dominik Schrempp befördert.