Hauptversammlung im Clubheim: Darum bleibt Frank Müller nun doch Vorsitzender des SC Lahr

2023 hatte Müller angekündigt, sein Amt 2025 niederzulegen. Nun hat er sich anders entschieden, ist abermals angetreten und wurde einstimmig gewählt.
Die Hintergründe zu seiner Entscheidung legte Frank Müller auf der Hauptversammlung des SC Lahr im Clubheim an der Klostermatte dar. Er freue sich, dass er gebeten wurde, den Verein weiter anzuführen. In der Vergangenheit habe er erklärt, dass seine Entscheidung zum Rücktritt unumstößlich sei. Doch in seiner Brust schlügen zwei Herzen: ein natürliches und eines für den Lahrer Fußball. Aktuelle gehe es ihm gut und er fühle sich wohl. Man habe viel erreicht, der Verein sei toll aufgestellt – und er dürfe das machen, was er am besten kann: den SC nach außen repräsentieren.