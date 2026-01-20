Hauptversammlung im Bürgerhaus: Seelbacher Wehr hofft weiter auf eine neue Feuerwache

Insbesondere der Zivilschutz gewinnt bei der Freiwilligen Feuerwehr Seelbach zunehmend an Bedeutung, wie auf der Hauptversammlung zu hören war.
„Für die Freiwillige Feuerwehr gewinnt der Bevölkerungsschutz immer mehr an Bedeutung“, sagte Kommandant Christian Vögele in seiner Ansprache bei der Hauptversammlung am Samstag im Bürgerhaus. Im Bereich des Katastrophenschutzes habe sich die Feuerwehr in den vergangenen Jahren intensiv vorbereitet. Nun liege der Fokus verstärkt auch auf dem Zivilschutz, der angesichts der aktuellen weltpolitischen Entwicklungen wieder stärker in den Vordergrund rücke, wie Vögele weiter ausführte.