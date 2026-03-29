Hauptversammlung: Hohe Ehrungen bei Nusplinger Feuerwehr

Einen Ehrungsmarathon hat die Nusplinger Wehr absolviert. Hans-Dieter Mengis und Andreas Riemer wurden aus dem aktiven Dienst verabschiedet.
Nusplingens Kommandant Armin Ruß berichtete der Versammlung von elf Einsätzen, darunter ein Wildunfall, die Beseitigung einer Ölspur sowie die Ausfälle von Einsatzleitrechner und Digitalfunk. Insgesamt sind 75 Einsatzstunden zu Buche geschlagen. Die Jahresübung, berichtete Ruß, habe die Wehr erfolgreich auf dem Areal des Bauunternehmens Decker hinter sich gebracht.