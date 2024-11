Hauptversammlung: Heiligenbronner Feuerwehr direkt vor Ort verhindert großen Brand

1 Abteilungskommandant Thomas Günter (von rechts) und dessen Stellvertreter Patrick Kimmich beförderten Yannis Wirth und Milena Gaymann zum Feuerwehrmann und -frau sowie Florian Nießen zum Oberlöschmeister. Hierzu gratulierte auch Stadtbrandmeister Patrick Wöhrle (links). Foto: Herzog

Die Abteilungswehr Heiligenbronn ist mit 19 Personen, darunter einer Frau, gut aufgestellt – und aufgelöst werden soll sie auch nicht.









In der Hauptversammlung im Gemeinderaum berichtete Abteilungskommandant Thomas Günter von 25 Einsätzen innerhalb eines Jahres. Allein 20-Mal wurde sie durch die Brandmeldeanlage (BMA) der Stiftung St. Franziskus alarmiert. In acht Fällen löste die Anlage aufgrund von angebranntem Essen aus. Drei Einsätze gehen auf das Konto der BMA des Seniorenheims Stegwiesen in Waldmössingen. Außerdem wurde die Wehr zu einem Verkehrsunfall in der Waldmössinger- und einem Gebäudebrand in der Kirchstraße in Heiligenbronn gerufen.