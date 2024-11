Hauptversammlung: Hausacher Feuerwehr leistet 134 Einsätze

1 Kommandant Adrian Stirm (rechts), der stellvertretende Kommandant Kevin Dietzig (von links) und Bürgermeister Hermann ehrten Robert Harter, Hubert Decker, Konrad Schmid, Thomas Schmalz, Dennis Grünler und Martin Vetterer. Foto: Agüera

„Viele Einsätze von hoher Qualität geprägt und eine Herbstübung, die von Präzision zeugte“ – Bürgermeister Wolfgang Hermann brachte es zu Beginn der Hauptversammlung am Freitag im Feuerwehrhaus auf den Punkt und zollte den Kameraden Respekt.









Eigentlich hatte Feuerwehrkommandant Adrian Stirm im vergangenen Jahr betont, mit den Ausbildungen etwas herunter zu fahren. Doch was neben den 53 Übungsdiensten wieder geleistet wurde, war immer noch enorm. Insgesamt 54 Lehrgangsteilnehmer – einige absolvierten mehrere Ausbildungen – brachten insgesamt 795 Stunden zusammen. „Das allein sind etwa 100 Tage à acht Stunden“, berichtete der stellvertretende Kommandant Kevin Dietzig. „Wir investieren einiges an Zeit für unsere Ausbildungen. Echt stark, was ihr an Leistung und Stunden im Ehrenamt aufbringt.“