Hauptversammlung FVS Schwarzwald: Rekordjahr und Wechsel an der Spitze

Die FVS blickt auf ein erfolgreiches Jahr mit Rekordzahlen zurück: Hohe Holzverkäufe, steigende Umsätze und ein personeller Neustart prägen die Bilanz.
Ein neuer Vorstand und ein Rekorderlös: Die Forstwirtschaftliche Vereinigung Schwarzwald blickte bei ihrer Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Es sei ein intensives Jahr mit Herausforderungen, aber auch erheblichen Chancen an den Märkten gewesen, eröffnete der Aufsichtsratsvorsitzende der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Schwarzwald (FVS), Matthias Bauernfeind, die Veranstaltung in der Hausacher Stadthalle. Hausachs Bürgermeister Wolfgang Herrmann wies in seinem Grußwort auf die Bedeutung des Walds und der Forstwirtschaft hin. „Die FVS spielt hierbei eine zentrale Rolle und macht hervorragende Arbeit. Gerade die wirtschaftliche Funktion ist für die Kommunen im Schwarzwald zunehmend wichtig“, erklärte er.