Hauptversammlung: Fotogilde Tailfingen bleibt im Bildungszentrum

Der Verein darf in den erst kürzlich bezogenen Räumen im Ebinger Bildungszentrum bleiben. Die Stadt hatte das Gebäude an einen Investor verkauft.
Kurz vor Weihnachten fürchteten die Mitglieder der Fotogilde Tailfingen, dass sie binnen weniger Monate erneut ihren Vereinsraum verlieren. Erst im September war der Verein aus dem Tailfinger Haus der Vereine ausgezogen; eine neue Heimat fand die 20 Mitglieder starke Gruppe im Bildungszentrum in Ebingen. Unsicherheit brachte im Dezember aber dann die Nachricht, dass die Stadtverwaltung das sanierungsbedürftige Gebäude zum Jahresende an einen Investor verkauft; der Gemeinderat hatte zuvor hierfür grünes Licht gegeben.