Hauptversammlung: Feuerwehrabteilung Frommern bewältigt 39 Einsätze

Abteilungskommandant Benjamin Ehmann begrüßte zahlreiche Gäste aus Verwaltung, Feuerwehr und befreundeten Hilfsorganisationen und führte durch die 140. Hauptversammlung im Jubiläumsjahr „140 Jahre Feuerwehr Frommern“. Unter den Gästen befanden sich Bürgermeister Ermilio Verrengia, Ortsvorsteher Stephan Reuß, Vertreter des Ortschaftsrates, die stellvertretenden Gesamtstadtkommandanten sowie Vertreter der Altersabteilung und des DRK. ​

Knapp 40 Einsätze Im vergangenen Jahr wurde die Abteilung zu 39 Einsätzen alarmiert, darunter Brand- und Hilfeleistungseinsätze, Fehlalarme sowie schwere Verkehrsunfälle. Die Abteilungsführung bestätigte erneut die hohe Einsatzbereitschaft und Professionalität der Mannschaft. Zum Jahresende zählte die Abteilung 82 Mitglieder, davon 54 Aktive, 15 Jugendliche und 13 Angehörige der Altersabteilung. Neben Ein- und Austritten absolvierten zahlreiche Mitglieder Lehrgänge, unter anderem in der Realbrandausbildung, Wasserrettung sowie in Führungs- und Sonderfunktionen. Über den Übungsdienst mit 22 regulären Übungsabenden, Sonderdiensten und gemeinsamen Übungen mit Nachbarabteilungen berichtete der stellvertretende Abteilungskommandant Andreas Hinze. Neben dem Einsatzdienst unterstützte die Feuerwehr zahlreiche örtliche Veranstaltungen, übernahm Brandsicherheitswachen und pflegte die Kameradschaft.

Kassier Marcel Fischer berichtete über eine solide Kassenlage, die bestätigt wurde. Berichte aus der Jugend- und Altersabteilung rundeten den formellen Teil ab. Im Rahmen der Versammlung wurden mehrere langjährige Mitglieder geehrt, darunter Ulrich Ende für über 50 Jahre Zugehörigkeit. Zudem erhielten zahlreiche Kameradinnen und Kameraden Auszeichnungen für regelmäßigen Übungsbesuch, Beförderungen sowie Anerkennungen für Ausschussarbeit.

Zwei Jugendsprecher

Die Jugendsprecherwahl fiel einstimmig auf Lorena Ehmann und Janne Römer. Zum Abschluss dankte Benjamin Ehmann allen Beteiligten für ihre Unterstützung. Für die Zukunft stehen die Beschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschfahrzeugs sowie die Jubiläumsfeierlichkeiten im September an.