Hauptversammlung: Feuerwehrabteilung Frommern bewältigt 39 Einsätze

Auf ein arbeitsreiches Jahr 2025 hat die Feuerwehrabteilung Frommern bei ihrer Hauptversammlung zurückgeblickt.
Abteilungskommandant Benjamin Ehmann begrüßte zahlreiche Gäste aus Verwaltung, Feuerwehr und befreundeten Hilfsorganisationen und führte durch die 140. Hauptversammlung im Jubiläumsjahr „140 Jahre Feuerwehr Frommern“. Unter den Gästen befanden sich Bürgermeister Ermilio Verrengia, Ortsvorsteher Stephan Reuß, Vertreter des Ortschaftsrates, die stellvertretenden Gesamtstadtkommandanten sowie Vertreter der Altersabteilung und des DRK.