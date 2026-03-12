Hauptversammlung: FBG Wolfach/Oberwolfach erzielt in 2025 Rekordergebnis

87 441 Festmeter Holz verkaufte die Forstbetriebsgemeinschaft im vergangenen Jahr – so viel wie noch nie. Geschäftsführer Robert Müller riet, die hohen Preise zu nutzen.
Nahezu voll besetzt war der Saal des Wolfacher Feuerwehrgerätehauses: Die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Wolfach/Oberwolfach hatte zur Hauptversammlung eingeladen. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Roland Schillinger richtete Bürgermeister Thomas Geppert seinen Dank an die Waldbesitzer, dass sie einen „zeitgemäßen Wald“ auf den Weg brachten. 2025 sei ein gutes Jahr für den Wald gewesen, sagte er. Die hohen Holzpreise seien Anerkennung für die Mühen der Waldbesitzer. Die geplante Fusion der FBG Wolfach/Oberwolfach mit der von Bad Rippoldsau-Schapbach gestalte sich schwieriger als gedacht, stellte Schillinger fest. Beide Gemeinschaften wollten den Zusammenschluss. Der werde zum Glück von der Forstkammer begleitet. Diese helfe auch, die hohen Standards bei der Waldbewirtschaftung zu bewältigen. Schillinger wies auf Motorsägen-Lehrgänge und Holzsortierungs-Übungen der FBG hin und auf eine Exkursion zum Wald des Fürsts zu Fürstenberg mit seiner „erwerbsorientierten Nadelholzbewirtschaftung“. Zur Wegunterhaltung will die FBG Weggemeinschaften anschieben. Weiter wies er darauf hin, dass gespritztes Holz auf gar keinen Fall ins Nasslager gehöre.