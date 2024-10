Hauptversammlung: DRK Steinach freut sich über seine neue Jugendgruppe

1 Der Vorstand des DRK Steinach mit den Geehrten: Ulrike Bösinger (von links), Heinrich Volk, Monique Marx, Ingo Vivell, Nina Fuhlert, Bianca Matt, Corinna Dold, Philipp Rechenbach, Michelle Stephan, Ursula Fuggis, Kreisvorsitzender Jürgen Nowak, Werner Räpple Foto: Matt

Dem DRK Ortsverein Steinach gelingt es dank der engagierten Jugendleiterinnen seit Jahren, junge Menschen für die gemeinsame Sache zu begeistern. Das ist heute in der Vielfalt der Angebote zu einer Herausforderung geworden – vor allem, wenn es dabei um ein Ehrenamt geht.









Das zeigte sich in der Hauptversammlung, die vergangenen Samstag im Clubhaus des Sportvereins in Steinach stattfand. Im Jahresrückblick hob Bereitschaftsleiterin Bianca Matt die Vielfalt an Aufgaben hervor, die der Ortsverein meistert. Neben 13 Dienstabenden gehörten dazu vor allem Sanitätsdienste, wie beim mit Spannung erwarteten Steinacher Narrentreffen.