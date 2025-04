Einweihungstour und Bewirtung am 1. Mai Die „NaTour“ bietet Wanderfreude pur rund um Bösingen

Die Bösinger „NaTour“ wird am 1. Mai mit einer Einweihungswanderung eröffnet. Die Dorfgemeinschaft bewirtet an der Ruine Mandelberg und am Bolzplatz Hohlenweg.