Hauptversammlung des Tanzsportclub Hausach: Silvia Griesser übernimmt den Vorsitz

1 Bürgermeister und Wahlleiter Wolfgang Hermann (vorn, von links) gratulierte der neu gewählten Vorsitzenden Silvia Griesser und Stellvertreterin Anke Huff und dankte Christine Gewald für ihre Arbeit. In der Mitte Schriftführerin Stefanie Schwarz, Beisitzerin Anita Prokopev und Kassenprüfer Markus Biggel, hinten Kassierer Peter Schön und Beisitzer Oliver Griesser. Foto: Ramsteiner

Nach sechs Jahren an der Spitze verabschiedet sich Christine Gewald aus beruflichen Gründen vom Tanzsportclub Hausach. Mit einer neuen Vorsitzenden und einem bewährtem Team will der Verein weiterhin Tanzbegeisterte zusammenbringen.









Christine Gewald freute sich, dass zur letzten Hauptversammlung des Tanzsportclubs Hausach unter ihrer Leitung so viele Mitglieder ins Feuerwehrgerätehaus gekommen sind. Der Verein habe aktuell 127 aktive Mitglieder Standard-Latein, die in sechs Gruppen tanzen, zehn in der Abteilung Rock’n’Roll, sechs passive Mitglieder und 54 Kinder und Jugendliche in drei Hip-Hop-Gruppen. Die Mitglieder kommen aus einem großen Einzugsgebiet von Appenweier und Lahr bis Schonach und Bad Rippoldsau-Schapbach.