Auf ein arbeitsreiches und sportlich erfolgreiches Geschäftsjahr 2024/25 hat der Vorsitzende Stefan Mirus bei der Mitgliederversammlung des SV Baiersbronn zurückgeblickt und dazu im Sportheim mehr als 50 Mitglieder begrüßt.

Mirus berichtete laut Mitteilung des Vereins über die Aktivitäten des Vereinsjahrs, unter anderem das Open-Air-Event, den jährlichen Skibasar, das Frühlingsfest der Abteilung Fußball und die Vorbereitung auf die 100-Jahr-Feier der Fußballer 2026.

Das Karriereende von Svenja Würth nach 20 Jahren Leistungssport würdigte der Verein jüngst mit einer Feier im Rosensaal. Auch Nathalie Armbruster vom Stützpunkt Baiersbronn hat mit dem Gewinn des Seefeld-Triples und des Gesamtweltcups in der Nordischen Kombination Sportgeschichte geschrieben.

„Hill Run“ voller Erfolg

Der erste „Hill Run“ an der Ruhesteinschanze war laut Mirus ein voller Erfolg. Dieser Wettbewerb findet am 13. September wieder statt. Auch wurde mit benachbarten Vereinen der Region und den drei Skiverbänden in Baden-Württemberg die neue Initiative „Konzeption Nordic Sports im Nordschwarzwald“ auf den Weg gebracht und ein Antragsschreiben dem Landtag übergeben, so Mirus in seinem Rückblick.

Kassierer Paul Kaufmann vermeldete eine konstante Entwicklung in der Vereinskasse und auch beim Mitgliederstand. Kassenprüfer Rainer Günter bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung.

Berichte der Spartenleiter

Über die sportlichen Aktivitäten in den vier Abteilungen informierten die Spartenleiter. Die Spielgemeinschaft mit Klosterreichenbach hat sich bewährt, das Zweier-Tischtennis-Mannschaftsturnier war ein voller Erfolg, so Oguhzan Durmaz. Bernd Faißt, Abteilungsleiter Fußball, blickte auf eine gut laufende Spielrunde der ersten Mannschaft zurück. Zurzeit werden 50 Kinder von acht Übungsleitern trainiert.

Von einer erfolgreichen Wintersportsaison berichtete Ferdinand Frey, starteten doch Manuel Faißt und Svenja Würth erfolgreich im A-Weltcup sowie Aaron Siegel, Nina Finkbeiner, Frederik Adam, Michele Eller, Fabienne Klumpp, Mareike Züfle und Niklas Uhlig in den Alpen- und Deutschen-Schüler-Cups. Mit den vielen Veranstaltungen im Bergergrund, am Ruhestein und am Kniebis war Frey sehr zufrieden. Auch die monatlichen Seniorennachmittage im Bergergrund waren gut besucht.

Stephan Seeger berichtete von zunehmendem Interesse am Eishockey mit 50 Mitgliedern, davon 30 aktive Spieler. Im November gab es ein zweitägiges Trainingslager mit einem externen Trainer. Eiszeiten wurden nicht nur in der Eishalle Baiersbronn, sondern auch in Balingen und Villingen-Schwenningen wahrgenommen. Eine Kindergruppe trainierte samstagmorgens.