Hauptversammlung des Ortsvereins: Immer mehr Notfalleinsätze fürs DRK in Schopfheim

Die Helfer der Bereitschaft leisteten im vergangenen Jahr neun Prozent mehr Einsatzzeiten mit 9240 ehrenamtlich geleisteten Stunden.
Sehr gut besucht war die Mitgliederversammlung des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes aus Schopfheim unter Leitung des Ortsvorsitzenden Simon Redling. Nach seinen einleitenden Worten erfolgte die Hauptversammlung in einem ungewohnt erfrischenden und humorvollen Berichtsstil, medial aufgearbeitet in Form von Videos analog der „Tagesschau“ mit Sprecher Uwe Horschig.