Hauptversammlung des Musikvereins Roßwangen: Startschuss fürs 100-jährige Jubiläum

Yvonne Hahn, erste Vorsitzende, begrüßte alle Musikerinnen und Musiker sowie Gäste. Mit ihrem Vereinsbericht eröffnete sie nicht nur die Versammlung, sondern sie gab auch den Startschuss für das 100-jährige Jubiläum des Vereins. Mit einer konstanten Mitgliederbewegung stehe der Verein sehr gut da: 105 aktive Mitglieder, darunter 40 Jungmusikerinnen und Jungmusiker und 65 im aktiven Blasorchester, stellen einen soliden Baustein für den Verein dar.

Frühjahrskonzert und Wertungsspiel

Hahn gab einen Rückblick auf das Vereinsjahr 2024: Zu den Höhepunkten gehörte neben dem Frühjahrskonzert mit dem Kammerorchester Balingen auch die Teilnahme beim Wertungsspiel in der Höchststufe in Seissen (Ulm-Alb-Donau-Kreis), sowie ein herausragender Bayrischer Tag.

Sehr stolz blicke sie auf alle eigenen Veranstaltungen, aber auch die Repräsentation der Kapelle nach außen, zurück. Nun sei der Verein in voller Erwartung und Vorfreude auf die Aktivitäten im Jubiläumsjahr: Zum einen das Frühjahrskonzert in der Stadthalle Balingen am 17. Mai mit dem Landespolizeiorchester, sowie das Festwochenende vom 27. Bis 29. Juni auf dem Sportgelände in Roßwangen.

Anschließend folgte der Bericht des Dirigenten Johannes Nikol. Auch er freue sich, seit mittlerweile zehn Jahren an der Spitze des Vereins zu stehen und viele einzigartige Projekte zu begleiten, wie er sagte.

Schriftführer Alexander Butz sowie Kassier Andreas Schwenk lasen ebenfalls ihre Berichte vor.

Stolz auf die Jugendarbeit

Jugendleiterin Carina Hahn zeigte sich ebenfalls sehr stolz auf die Jugendarbeit des Vereins. Besonders im Blockflötenbereich könnten weiterhin viele Nachwuchsmusikerinnen und -musiker gewonnen werden. Auch das Jugendkonzert im November sei ein großer Erfolg gewesen und zeige den guten Leistungsstand der Jugendkapelle. Stadt- und Ortschaftsrat Klaus Hahn entlastete den Vorstand

Turnusmäßig standen Wahlen der gesamten Vorstandschaft an, die von Geschäftsführerin Claudia Moser geleitet wurden. In ihren Ämtern bestätigt wurden die ersten Vorsitzenden Yvonne Hahn und Matthias Butz.

Ebenfalls wiedergewählt wurde Martin Grundwald als zweiter Vorsitzender, Alexander Butz als Schriftführer sowie auch Andreas Schwenk als Kassier. Carina Hahn stellte sich nicht mehr für eine Wiederwahl als Jugendleiterin zur Verfügung.

Nico Capol wurde als neuer Jugendleiter gewählt. Jugendvertreterin ist Isabella Weinmann. Die aktiven Beisitzer Alexander Capol, Marcel Okolowski und Jan Kraft wurden in ihren Ämtern bestätigt werden.

Harald Uttenweiler übergibt sein Amt als aktiver Beisitzer nach 20 Jahren Ausschusstätigkeit an Linda Kraft. Die bisherigen passiven Vertreter Jochen Jenter und Susanne Rebstock gaben ihre Ämter frei. Neugewählt wurden Elias Schwenk und Rosa Butz.