Kaum einen freien Platz gab am Freitag in der Hauptversammlung des Radfahr- und Wandervereins Hofstetten im Gasthaus „Linde“, wo Schriftführerin Silke Himmelsbach nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Arnold Allgaier auf die Schwerpunkte in der Vereinsarbeit einging.