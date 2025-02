Für den ersten Vorsitzenden Axel Kästle bedeutete die jüngste Mitgliederversammlung des Vereins eine Art Zäsur: Es galt, verdiente Mitstreiter zu verabschieden, neue rückten nach. Sportlich wie finanziell war 2024 ein Jahr der Gegensätze. In seinem Bericht fand Kästle lobende Worte für die Vereinsfamilie, die auch in der schwierigen zurückliegenden Phase zusammengehalten habe.

Früchte der Arbeit

Die Leistung der „Jung-Gallier“, die als 2. Mannschaft ja zuvorderst in die Verantwortung des Vereins fallen, bedachte Kästle mit großer Anerkennung, insbesondere die sportliche Entwicklung zeige die Früchte der Arbeit von Trainerteam und Mannschaft.

Lesen Sie auch

Nach dem schweren Start der Vorsaison habe man gemeinsam das Ruder herumgerissen und stehe nunmehr in der Spitze der 3. Liga.

Ampel auf Grün gestellt

Danach ergriff Cheftrainer Micha Thiemann das Wort, um für den verhinderten Sportlichen Leiter den Bericht zur zweiten Mannschaft vorzustellen. Auch er berichtete von gegensätzlichen Spielzeiten: Im Vorjahr mit 0:10 Punkten gestartet, schaffte man mit einer leidenschaftlichen Kraftanstrengung den vorzeitigen Klassenerhalt. Daraus habe die abermals umstrukturierte Mannschaft viel gelernt und in der laufenden Runde mit einem makellosen Start und 10:0 Punkten frühzeitig die Ampel auf Grün gestellt.

330 Spieler in 20 Mannschaften mit 45 Trainern

Anschließend präsentierte Marius Schmid, Nachwuchskoordinator und sportlicher Leiter, den Bericht zur JSG. Er betonte, dass es Ziel sei, sowohl im Leistungs- wie im Breitensport allen handballbegeisterten Kindern eine Heimat zu bieten. Die JSG hatte zum 18. Mal in Folge das Jugendzertifikat der Handball-Bundesliga als Gütesiegel für vorbildliche Jugendarbeit erhalten. Aktuell sind 330 Spieler in insgesamt 20 Mannschaften mit 45 Trainern aktiv. Es stünden drei DHB-Kaderathleten sowie insgesamt 20 HVW-Kaderspieler in den Reihen der JSG.

„Zeigt die Farben des HBW in der Arena!“

Schatzmeister Christoph Nufer wies auf wirtschaftliche Herausforderungen durch steigende Ausgaben sowie fehlende Förderungen hin, weshalb der Verein im Minus stehe, jedoch ansonsten eine sehr solide Buchhaltung vorweisen könne. Für das nächste Geschäftsjahr rechnet der Finanzverwalter wieder mit positiven Salden.

Daraufhin richtete Bernd Karrer im Namen der Gesellschafter das Wort an alle. Auch seine Botschaft fokussiert sich auf die angespannten Finanzen. Nach der schweren Saison in der Bundesliga sei man nun auf Konsolidierungskurs. Und mit Blick auf das historische Erreichen des Final 4 rief Karrer den Mitgliedern und Fans zu: „Fahrt alle nach Köln! Zeigt die Farben des HBW in der Arena!“

Karl Merz scheidet aus

Es wurde gewählt: Die zweite Vorsitzende Svenja Merz scheidet aus beruflichen Gründen aus, wie auch die Leiterin des ideellen Bereiches Vanessa Lasta. Neuer zweiter Vorsitzender wird Alexander Bitzer, die Nachfolgerin von Vanessa Lasta ist Selina Gerber. Die beiden Kassenprüfer Frank Daniel und Peter Blechmann wurden wiedergewählt. Karl Merz scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Gremium aus. Er wurde ebenso wie Tochter Svenja mit einem Präsentkorb verabschiedet.

Um den allgemeinen Kostensteigerungen zu begegnen, wurde eine moderate Erhöhung der Mitgliedsbeiträge einvernehmlich beschlossen, die zur kommenden Saison in Kraft tritt.