Hauptversammlung des Gesangvereins Steinacher Chor mit vielen neuen Stimmen

Der Gesangverein hat in seiner Hauptversammlung viele gute Nachrichten verkünden können. Zwar zeichnen sich weitere Veränderungen im Vorstand ab, aber auch im Chor gab es weitere positive Entwicklungen zu verkünden. So viele neue Sänger auf einmal gab es in der Vereinsgeschichte noch nicht.