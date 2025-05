Hauptversammlung des FC-Kirnbach: Günter Wöhrle jetzt Ehrenvorsitzender

1 Wirtschaftsvorstand Andreas Esslinger (von links) mit dem neuen Ehrenmitglied Gerhard Schneider, den Jubilaren KatharinaSchwarz, Arian Peci, Boris Lange, Oliver Denner, Lukas Markowski, Kathrin Lange (alle 15 Jahre), Eugenio Agüera Oliver (30 Jahre) und Thomas Witt (50 Jahre), dem neuen Ehrenvorsitzenden Günter Wöhrle Foto: Agüera Insgesamt wurden Mitglieder für zusammen 370 Jahre Treue zum Verein ausgezeichnet.







Verdiente Mitglieder des FC Kirnbach wurden in der Hauptversammlung am Freitag für ihr Engagement ausgezeichnet. Zudem stand die Versammlung im Zeichen des Abschieds von Sport- Vorstand Günter Wöhrle. „Sie waren der richtige Mann am richtigen Platz“, dankte Bürgermeister Thomas Geppert für das „Ehrenamt pur“, das Wöhrle gelebt habe. Geppert überreichte ihm den Vereinsehrenteller der Stadt Wolfach für besondere Verdienste. Dem Dank schloss sich Roland Schneider vom Südbadischen Fußballverband an und steckte Wöhrle die goldene Verbandsehrennadel für herausragende Verdienste um den Fußballsport ans Revers.