1 Das frisch im Amt bestätigte Führungsteam der Stadtkapelle. Als gut trainierte Blasmusiker fiel es ihnen nicht schwer, für zwei Sekunden die Luft anzuhalten und zum Foto kurz die Maske abzunehmen. Auch sonst beweisen die Vereinsaktiven einen sehr langen Atem und viel Engagement für ihr Hobby. Foto: Stopper

Hauptversammlung: Im Herbst und zur Weihnachtszeit sind wieder Auftritte geplant / Vorstand gut besetzt















Link kopiert

Das öffentliche Leben kehrt zurück – das war in der Hauptversammlung der Hechinger Stadtkapelle zu spüren. Es wird wieder geprobt, Herbstkonzert und Weihnachtsliederspielen sind geplant. Und auch sonst ist die Kapelle guter Dinge.

Hechingen. Coronabedingt war es eine Doppelversammlung für zwei Vereinsjahre, zu der sich am Freitag die Mitglieder im Feuerwehrhaus-Saal zusammengefunden hatten. Zunächst spielte ein "Blechhaufen". So nennt sich eine kleine Besetzung der Kapelle. Dann gab Ulrike Stoll-Dyma als Vorsitzende einen Überblick. Da stach dann eine Zahl besonders heraus. Das Durchschnittsalter der 303 Stadtkapellenmitglieder liegt bei 28 Jahren. So jung wären viele andere Vereine sicher auch gern. Die Zahl ergibt sich aus einer intensiven Jugendarbeit, die sich schon daran zeigt, dass zwei Jugendkapellen bestehen. Von den 105 aktiven Musikern im Verein sind 47 jünger als 18 Jahre.

Zudem hatte der Verein im Berichtszeitraum zwei Umbrüche gut verkraftet: Der langjährige Dirigent Bernd Haid schied aus, Michael Koch übernahm den Taktstock, konnte damit im Coronajahr 2020 aber erst mal nur eine Probe leiten, bevor der Lockdown kam. Erstaunlich, dass der Verein dann trotzdem die Lockerungspausen nutzte um coronakonform zu proben, teils auch per Internet zusammen zu musizieren, und sogenannte Spazierkonzerte im Fürstengarten abzuhalten. Neuer Dirigent und Orchester scheinen schon gut zu harmonieren.

Positiv wirkt auch, wie Ulrike Stoll-Dyma und Katja Kohler als Vorsitzenden-Doppelspitze die Position ausfüllen, die Michael Hegele im Vereinsvorsitz abgegeben hat. Die beiden Frauen harmonieren bestens, leisten organisatorisch hervorragende Arbeit und verstehen sich prächtig mit dem neuen Dirigenten. Zudem sind sie allseits beliebt und geschätzt in der Kapelle, wie zu spüren war.

Fast vorbildlich läuft auch der Jugendbereich. Hervorragende Benotung beim Wertungsspiel, für die Jugenddirigent Markus Best als Wetteinsatz auf dem Tisch tanzte, mehrere Lehrgangsbeste bei Kreisfortbildungen, viele junge Musiker, die in den Verein strömen, und mit Lisa Wasserkampf und Hanna Huber zwei Jugendleiterinnen, die vor Spaß an ihrer Aufgabe geradezu sprühen.

Dazu kommt Mary-Beth Restle, die als neue Kassiererin hoch kompetent arbeitet, Bettina Lindner als neue Schriftführerin. Ein tolles Vorstandsteam. Die Erste Beigeordnete der Stadt, Dorothee Müllges, war denn auch sichtlich beeindruckt von den Berichten.

Dann standen Wahlen an. Joachim Restle wurde als zweiter Vorsitzender wiedergewählt, kündigte aber an, dass er bei den nächsten Wahlen sein Amt gern abgeben würde. Weitere Ergebnisse: Bettina Lindner ist Schriftführerin, Lisa Wasserkampf und Hanna Huber Jugendleiterinnen, Ulrike Stoll-Dyma und Katja Kohler zusammen erste Vorsitzende, Marybeth Restle Kassiererin, Jana Kohler Aktive-Beisitzerin, Melanie Fecker Passive-Beisiterin. Neue Kassenprüfer sind Matthias Fecker und Ronnie Stengel.

Die Ehrungen nahm Sabine Wasserkampf im Namen des Blasmusik-Kreisverbands vor. Zehn Jahre im Verein sind Benedikt Neth, Cara Dillmann, Fabia Neth, Rita Ziebach und Alexander Ritter. 20 Jahre im Verein sind Jana Dillmann, Anne und MaryBeth Restle und Lea Mayer. 30 Jahre im Verein sind Martina Maas und Martin Löffler. 40 Jahre Mitglieder ist Michael Hegele.

Auf 50 Jahre bringt es Rolf Stehle, und für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde Georg Niedermayer.