Die Stadtkapelle stemmt dieses Jahr wieder das Lichterfest, das am 5. Juli im Stadtpark, nach drei Jahren Pause, stattfinden wird. Auf der Hauptversammlung im Musiksaal Altes Scheffel berichtete Schriftführer Stefan Huber, dass die Lahrer das Event auf den ersten Platz unter den beliebtesten Veranstaltungen in der Stadt gewählt haben.

Huber freute sich gemeinsam mit den anderen Mitgliedern auf der Versammlung „auf ein Feuerwerk an Musik und kulinarischen Genüssen und ganz vielen Lichtern“. Die Vorbereitungen dazu laufen seit mehr als einem Jahr. Auch die Proben für die Chrysanthemen-Gala haben längst begonnen. Die Stadtkapelle verspricht zudem Unterhaltungsmusik zum Tag der Blasmusik im November und Auftritte im Advent. Der Verein hat aktuell 99 aktive Mitglieder, darunter 84 aktive Musiker.

Huber bezeichnete bei seinem Rückblick die „Planting Chronicles“ im Parktheater und im Stadtpark im Juni als „ein Projekt, das Wurzeln schlug und Blüten trieb“. Die Musiker der Stadtkapelle, „zumindest die meisten“, seien durch dieses Experiment – mit ausschließlich Neuer Musik und einer sehr aufwendigen Choreografie – „nicht in den Wahnsinn“ getrieben worden. Ein Lob bekam auch der „spontane Gastmusiker“: Einer der Pfauen hatte das Experiment lautstark mit seinem Pfeifen begleitet.

2024 war ein Jahr der Extreme

Neben zwei Konzerten beim Mid-Tour-Festival in Schladming im Juli nutzten die Mitglieder diesen Ausflug auch zum Wandern. Die Chrysanthemen-Gala im Oktober gehörte zu den musikalischen Höhepunkten im Vereinsjahr. Zudem gab es Konzerte am Muttertag und an Weihnachten sowie bei anderen Blasorchestern. Zum Rückblick gehörte auch das gut besuchte Muttertagskonzert in diesem Jahr.

Marion Haid dankte im Namen des Vorstandes allen Mitgliedern für deren Engagement. Sie bezeichnete 2024 als „ein Jahr der Extreme“. Sie bezog sich vorwiegend auf das dichte Programm im Sommer mit dem Experiment im Stadtpark und dem Festival in Schladming. Vizedirigent Roland Kopp dankte im Namen von Musikern und Mitgliedern dem Vorstand.

Kapelle wirkte bei Kinder-Kunst-Spielen im Stadtpark mit

Luca Koop stellte auf der Hauptversammlung kurz die Aktionen der Bläserjugend vor. Die Jugend ist in einem eigenen Verein organisiert. In beiden Jahren hat sich die Bläserjugend beim Kinderfest in der Stadt mit Instrumenten vorgestellt und so Werbung für die Bläserjugend und die Stadtkapelle gemacht. Anfang Januar diesen Jahres gab es eine Planungstagung zur Jugendarbeit. Hier wurden neue Strategien und Ziele für die Gewinnung und Förderung des Nachwuchses entwickelt.

Im Februar präsentierte sich das Jugendorchester beim Tag der offenen Tür im Scheffelgymnasium. Einen Workshop mit anderen Jugendlichen im Schlachthof gab es im April. Die Stadtkapelle war auch bei den gut besuchten Kinder-Kunst-Spielen im Stadtpark dabei.

Die Wahlen fielen wie folgt aus: Vorstand Finanzen ist Christiane Brucker, Vorstand Musik ist Michael Moser. Vorstand für Öffentlichkeit ist Marion Haid, Vorstand Organisation Ralph Held. Stefan Huber und Axel Fabricius sind Schriftführer, Kassiererin ist Sabine Fiedler.

Ehrungen

Für 50 Jahre wurden Stefan Huber und Uwe Michel geehrt, für 40 Jahre Martin Schlenker und Marion Haid. Seit 25 Jahren mit dabei sind Petra Huck und Denis Michel.