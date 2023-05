Die zweijährige, coronabedingte Pause habe die Zunft „mit großer Gemeinschaft und Zusammenhalt“ gemeistert, resümierte Oberzunftmeisterin Christiane Kupfer über die herausfordernde Zeit. „Dass die Fasent 2023 etwas Besonderes werden würde, war klar. Nicht aber, dass es so gigantisch wird“.

Alle Veranstaltungen der Zunft konnten Rekordzahlen an Narren und Besuchern verbuchen. Die Hästräger seien wieder in den Schulen und Kindergärten gewesen, um die Tradition weiter zu vermitteln. Bei der Dorffasent verzichtete die Eulenzunft auf die Gastgeschenke und spendete dafür das Geld an die Aktion „Wünsche-Wagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes.

Ein Aushängeschild für die Zunft sei die Kindertanzgruppe, die bei den Freilichtspielen Seelbach und den Weihnachtsvorstellungen sowie bei den Festen im Dorf mit ihren Auftritten viel Anerkennung erfahren hat. Nicht zuletzt freuten sich die Eulen über die eigene und moderne Zunftstube im sanierten Seelbacher Rathaus.

„Wir hatten eine Fasent, wie wir sie schon lange nicht mehr erleben durften“, bekräftigte auch Zunftschreiber Peter Bühler. Zweifelsohne war die Fasent im Ort der Höhepunkt des närrischen Treibens gewesen. Die fünfte Jahreszeit läuteten die Eulen mit dem traditionellen Narrenbaumstellen in der Kirchstraße und der Befreiung des Geheimrats Dr. Schmidt zu Dautenstein ein. Martin Riehle schlüpfte in diesem Jahr zum ersten Mal in die Rolle, die er von Clemens Gür übernahm. Beim Zunftabend sei das Bürgerhaus „erstmals nach längerer Zeit wieder richtig gut gefüllt gewesen“, so Bühler. Der Fasentumzug war ein Höhepunkt der Kampagne, die außergewöhnlich erfolgreich verlief. Mehr als 2700 Hästräger und etwa 1000 zahlende Zuschauer haben teilgenommen – damit fiel die Bilanz besser als im Jahr 2020.

Auch beim Katharinenmarkt konnte die Eulenzunft an allen drei Tagen Besucherrekorde einfahren, wie der Kassenbericht von Silvia Franke bestätigte. „Der Gewinn war doppelt so hoch wie in den Jahren vor der Pandemie“, so Franke. Die guten Rücklagen bildeten eine Sicherheit für mögliche Investitionen an der Katharinenmarkt-Hütte Zunfteck.

Ehrungen

Aktive: 50 Jahre: Erich Himmelsbach 33 Jahre: Lydia Brucker; 11 Jahre: Andrea Fossler, Damian Fournier, Carl Fossler, Katharina Herzog, Simon Ketterer, Andrea Müllerleile, Sandra Reitz, Reiner Volk

Passive: 44 Jahre: Egon Falk, Manfred Uhl 33 Jahre: Leo Fehrenbacher Senior, Leo Fehrenbacher Junior, Gerhard Schmidt, Elisabeth Hach