Sophie-Marie Wöhrle eröffnete die Jugendversammlung des Radsportvereins. Sie berichtete von den Aktivitäten der kleinen Jugendgruppe, wie dem Ski-Ausflug im letzten Winter nach Damüls.

In diesem Sommer soll es wieder ein Zeltlager an einem See geben und gegen Ende des Jahres einen Ausflug in die Sprungbude. Satzungsbedingt musste Sophie-Marie Wöhrle die Leitung der Jugendgruppe abgeben, da sie seit der vergangenen Hauptversammlung im November stellvertretende RSV-Vorsitzende ist.

Lesen Sie auch

Salome Keil wurde daher von den Jugendlichen einstimmig zur Gruppenleiterin gewählt. Nele Schillinger ist ihre Stellvertreterin und Leonie Moser übernimmt das Amt der Schriftführerin, Hanna Bothe verwaltet weiterhin die Kasse.

RSV-Jugendgruppe wählt neues Leitungsteam

Martin Geiler begrüßte in der anschließenden ordentlichen Hauptversammlung mehr als 20 Mitglieder und Gäste.

Einen kurzen Bericht zu den sportlichen Höhepunkten 2024 präsentierte Sportleiterin Caroline Wurth. Herausragend war der Erfolg mit dem Bronze-Sieg von Leonie Moser und Nele Schillinger bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften. Die Zweier-Karriere haben beide Kunstradtalente zwischenzeitlich beendet, da sie sich auf die Einer-Disziplin konzentrieren wollen. Leonie Moser erreichte im aktuellen Frühjahr als einzige Einer-Fahrerin aus der Region Freiburg und Ortenau die Baden-Württembergischen Meisterschaften. In der Schüler-Kategorie sind Amelie Wöhrle und Clara Schrempp Ende Mai für die Badischen Schülermeisterschaften in Lörrach qualifiziert.

Beim Kassenbericht von Karin Wurth erfuhren die Anwesenden Einnahmen und Ausgaben vom abgelaufenen Vereinsjahr. Vor allem der Vereinsbus verursachte hohe Kosten. In dem Zusammenhang erinnerte Vorsitzender Geiler, dass auf dem Fahrzeug eine Werbefläche frei sei, für die wieder ein Sponsor gesucht wird.

Im Grußwort für die Gemeinde dankte Mike Lauble dem engagierten Vorstand und erinnerte an den Volkswandertag am 3. Oktober, den der RSV gemeinsam mit dem Schwarzwaldverein im Rahmen der 750-Jahr-Feier der Gemeinde Gutach, durchführen wird. Vereinssprecher Jürgen Prescher lobte die Vereinsarbeit und die Strahlkraft mit den Erfolgen im Kunstradsport. Aber auch er weiß über die Probleme bei der Ämterbelegung in den Vereinen und appellierte an die Eltern, die Vereine bestmöglich zu unterstützen. Zum Abschluss erinnerte der Vorsitzende an die nächsten Kunstrad-Wettkämpfe in Gutach. Am 6. Juli wird das Finale der dreiteiligen Regio-Pokal Serie in der Liebich-Sporthalle ausgetragen. Danach folgt der alljährliche Liebich-Pokal am 26. Oktober.

Ehrungen

Auf eine lange Vereinszugehörigkeit von 70 Jahren kann Hilde Kaspar zurückblicken. Karl-Friedrich Brüstle (Charly) ist seit 50 Jahren aktives Vereinsmitglied. Beide waren verhindert und bekommen später eine Ehrenurkunde überreicht. Die ehemalige Kunstradfahrerin Annette Klausmann war anwesend und erhielt für 40 Jahre Treue zum Gutacher Radsportverein eine Urkunde und Blumen.