Hauptversammlung der Hechinger Feuerwehr: Führungstrio und Motorsägekurse

1 Hechingens Feuerwehr-Gesamtkommandant Frank Brecht (rechts) hat neben Sascha Bienanzer (links) künftig auch durch Thorsten Killmaier als zweiten Stellvertreter Unterstützung bei der Führung der Wehr. Foto: Klaus Stopper /Klaus Stopper

Viele Hechinger Feuerwehrmitglieder habe im vergangenen Jahr spezielle Motorsägenkurse belegt. In der Hauptversammlung der Gesamtwehr Hechingen wurde zudem auf steigende Aufgaben reagiert.









Mehr Einsätze, mehr Aufgaben – darauf reagiert die Hechinger Gesamtfeuerwehr auch organisatorisch. Künftig gibt es zwei Stellvertreter für Frank Brecht als Gesamtkommandant. Sein erster Stellvertreter bleibt Sascha Biesinger, dazu kommt nun noch Thorsten Killmaier als zweiter Stellvertreter. In der Hauptversammlung am Freitag in der Weilheimer Halle wurde er einstimmig gewählt.