Auftritte, Feste, Bewirtungen und vor allem eine sehr aktive Kinder- und Jugendarbeit: Die Trachten- und Volkstanzgruppe blickte in ihrer Hauptversammlung im „Ratskeller“ auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Schriftführerin Sandy Schoch erinnerte an die vielen Aktivitäten und die besonderen Glanzlichter: der Ausflug nach Bouxwiller mit einem Treffen der dortigen Folkloregruppe, offene Tanzabende, die Feier zum 50. Geburtstag der Partnerschaft mit Arbois und dem Erntedankfest.

Tanzleiterin Hildegard Welle hob vor allem das sehr erfolgreiche Probenwochenende hervor, das dem Hausacher Verein viel Lob vom Bund Heimat- und Volksleben einbrachte. Das Repertoire wird stetig erweitert, das ganze Jahr über nutzte die Volkstanzgruppe viele Gelegenheiten, überlieferte Tänze zu zeigen. Als fleißigste Probenbesucher wurde Hildegard Welle selbst, ihre Töchter Julia und Lisa sowie Konrad Vetterer ausgezeichnet.

Die Gruppen für Kinder und Jugendliche sichert dem Verein den Nachwuchs

Als Trachtenwartin berichtete Hildegard Welle von etlichen Erbschaften und bat dringend darum, die Seidentücher nicht vorher in der Waschmaschine zu waschen. Rosa Ringwald bringt mit ihren Stickereien auf Schürzen und Halstüchern wieder viele alte Muster in Umlauf.

Gute Kontakte zur Mühlenbacher Trachtengruppe ermöglichen es, dass in Hausach alle Mädchen im Kranz zum Gottesdienst am Erntedankfest gehen können. Wenn 60 Trachtenträgerinnen und Trachtenträger zum Erntedankfest in die Stadthalle einziehen, sei das für sie immer ein Höhepunkt.

Jugendleiterin Waltraud Schoch zeigte sich stolz, dass der Mitgliederstand von 52 Kinder und Jugendlichen zwischen vier und 15 Jahren gehalten werden konnte. Dafür wird auch sehr viel geboten, wie die Berichte der einzelnen Gruppen zeigten, die sich wöchentlich oder 14-tägig zu ihren Gruppenstunden zum Tanzen, Spielen, Basteln und mehr treffen. Höhepunkte waren ein Zeltlager und ein Hüttenwochenende.

Annalena Klausmann gab die Leitung der Jugendgruppe aus beruflichen Gründen ab, Miriam Klausmann wird diese gemeinsam mit Christof Welle übernehmen. Die Kinder- und Jugendgruppen sichern dem Verein seinen Nachwuchs, gerade habe man wieder zwei Mädchen in die Volkstanzgruppe übernehmen können.

Bei den Wahlen veränderte sich nicht viel im Vorstand der Gruppe

Auch für 2025 sind wieder ein Hüttenwochenende, ein Zeltlager und eine Kanufreizeitwoche geplant.

Bei den Wahlen gab es nur wenig Veränderungen (siehe Bild), Kathrin Ribeiro dos Santos wurde auf eigenen Wunsch als Kassiererin verabschiedet. Bernhard Kohmann, mit mehr als 30 Jahren einer der dienstältesten Vorsitzenden der Hausacher Vereine, wurde erneut einstimmig bestätigt. Erleichtert wird ihm die Arbeit durch das aktive Team an seiner Seite. Er dankte mit Blumen und Gutscheinen allen Gruppenleitern und Tanzleiterinnen für ihren engagierten Einsatz. Sandy Schoch, Jenny Moser, Bernhard Kohmann , Miriam Klausmann und Julia Welle wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Kinder- und Jugendgruppenstunden

Die Kindergruppe der Fünf- bis Siebenjährigen trifft sich immer montags von 15.30 bis 16.30 Uhr im Einbacher Rathaus mit Waltraud Schoch, die von Julia Welle und Ida Schmid unterstützt wird. Die Kindergruppe der Acht- bis Elfjährigen hat ihre Gruppenstunde 14-tägig dienstags von 18 bis 19 Uhr im Einbacher Rathaus oder in der Graf-Heinrich-Schule. Leiterin ist Cornelia Klausmann mit Julia Welle und Louisa End. Die Jugendgruppe ab zwölf Jahren probt 14-tägig mittwochs von 19 bis 20 Uhr im Einbacher Rathaus oder in der Graf-Heinrich-Schule unter der Leitung von Miriam Klausmann und Christof Welle. Die Volkstanzgruppe (ab 16 Jahre) probt mittwochs ab 20 Uhr mit Tanzleiterin Hildegard Welle in der Graf-Heinrich-Schule. In allen Gruppen ist „Reinschnuppern“ möglich.