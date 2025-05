Hauptversammlung: Der FSV Altdorf ist bereit für kommende Herausforderungen

1 Die Bezirksliga-Elf des FSV Altdorf (in Weiß) befindet sich aktuell im Abstiegskampf. Foto: Künstle Der FSV Altdorf hat zwei Vorhaben vor der Brust: die Sanierung des Clubheims und das 100-Jährige.







Die sportliche Gefühlswelt ist beim FSV Altdorf derzeit zwiespältig. Die Reserve-Elf befindet sich auf Meisterkurs. Der Bezirksliga-Elf droht der Abstieg. „Als Absteiger wollen wir auf jeden Fall nicht in die neue Ära FC Ettenheim-Altdorf starten“, so Co-Trainer Jan Luca Bachmann bei der Hauptversammlung des FSV. Er appellierte zusammen mit Sportvorstand Jonas Mösch an die Mannschaft, zum Saisonfinale alle Kräfte zu bündeln, um den Klassenerhalt zu schaffen.