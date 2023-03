1 Die Beförderten: Michael Binanzer (von links), Carsten Buck, Anita Lotzer, Alexander Selig, Andreas Kreller, Marcus Rathmann, Martin Kreller. Foto: Kauffmann

Die Feuerwehr Hechingen hat auch 2022 zahlreiche Ausbildungen absolviert, von ABC-Einsätzen bis hin zum Brandschutz für Pferdeställe. Dazu absolvierte die Stadtabteilung mehr als 130 Einsätze, so die Bilanz bei der Hauptversammlung. Ein verdientes Mitglied wechselte dabei in die Altersabteilung.









Die Stadtabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Hechingen hat auch 2022 zahlreiche Einsätze zum Schutz der Bevölkerung absolviert. Die Erste Beigeordnete Dorothee Müllges hat bei der Hauptversammlung am Samstagabend im Feuerwehrhaus nicht umsonst betont, dass Verwaltung und Gemeinderat „voll hinter der Feuerwehr“ stehen. Ihr Dank galt der Feuerwehr für ihre „gute Arbeit und ihr großes Engagement“.

Die meisten Einsätze zwischen 8 und 17 Uhr

Abteilungskommandant Martin Kreller verdeutlichte dieses Engagement mit einer Zahl, nämlich 53 Prozent. Dies ist der Anteil an den 2022 insgesamt geleisteten Einsätzen, die zwischen 8 Uhr und 17 Uhr stattfinden – 2021 lag der Anteil noch bei 49 Prozent. Eigentlich ist das ja die Zeit, in der man Unternehmungen nachgeht mit Bekannten, Familie oder auch am Arbeitsplatz tätig ist. Seinen Respekt zollte er deshalb den Feuerwehrkameraden und auch den Arbeitgebern, die Einsätze in dieser Zeit ermöglichen.

Der Anteil an technischer Hilfeleistung ist nach wie vor hoch: Diese hatten einen Anteil von 83 Einsätzen von insgesamt 132. Wegen Autounfällen wurde die Feuerwehr am häufigsten alarmiert. Kreller berichtete unter anderem vom schweren Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person und acht Verletzten vom Januar 2022 auf der B27 bei Hechingen.

43-mal rückte die Feuerwehr wegen eines Brandes aus. Darüber hinaus gab es Umwelt- (4) und Gefahrguteinsätze (2). Kreller erinnerte unter anderem an den großen Einsatz, nachdem bei Bauarbeiten ein Wohngebäude an der Gammertinger Straße in Brand geriet.

Fortbildungen absolviert

Solch komplexe Einsätze setzen ein hohes Kompetenzniveau voraus, das die Feuerwehr mit Übungen und Fortbildungen sicherstellt. Diese zeigen auch wie facettenreich die Tätigkeit bei der Feuerwehr ist. So haben sich Frank Huber und Patrick Gompper mit vorbeugendem Brandschutz in Pferdeställen befasst. Zahlreiche Mitglieder legten die Taktikschulung für die Drehleiter ab. Lukas Kleinmann und Benedikt Hoffmann kümmerten sich derweil um das Thema ABC-Einsätze. Sechs Feuerwehrleute legten den Führerschein für Drohnen ab. Kreller mit Blick auf die gute Teilnahme an den Ausbildungen: „Ich bin echt stolz auf euch.“

Manfred Pirner (rechts) wechselt in die Altersabteilung der Feuerwehr Hechingen. Foto: Kauffmann

Manfred Pirner in Alterswehr verabschiedet

Jemand, der schon besonders viele Fortbildungen und Einsätze absolviert hat, ist Manfred Pirner. Ihn hat Kreller in die Altersabteilung verabschiedet. Pirner trat 1989 in die Feuerwehr ein und leistete 34 Jahre aktiven Einsatzdienst, und nicht nur das: Er trägt das Feuerwehr-Ehrenzeichen Baden-Württemberg in Silber und das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Zollernalbkreises in Gold. Pirner wurde 1997 zum Brandmeister befördert und übernahm die Sonderfunktion des Fachberaters Chemie und „bewies vor allem bei Gefahrguteinsätzen jederzeit sein können“ (Kreller). Er war maßgeblich daran beteiligt, den Gefahrgutzug der Feuerwehr Hechingen aufzubauen und übernahm auch einen Großteil der Ausbildung, für ein Gebiet, das für die Hechinger Feuerwehr neu war.

Ausblick

Damit die Feuerwehr auch künftig hat, was sie benötigt, rechnet die Abteilung bis Ende des Jahres mit dem neuen HLF 20 und mit einem neuen Hygienerollcontainer.

Beförderungen

Anita Lotzer (zur Oberfeuerwehrfrau), Andreas Kreller, Marcus Rathmann, Marc Schuler (Oberlöschmeister), Sascha Biesinger (Hauptlöschmeister), Frank Brecht (Brandmeister), Alexander Selig (Chemiefachberater).

Übungsdienste

Gewürdigt für guten Besuch der Übungsdienste wurden: Marco Mühlberger, Michael Markwald, Matthias Schimminger, Kai Krüger, Martin Kreller, Frank Brecht, Alexander Selig, Benedikt Selig, Benedikt Hoffmann, Niklas Denig, Andrew Barthel, Wolfgang Volk, Dieter Strobel, Jörg Strobel, Adrian Lagrewski, Markus Czeppe, Michael Binanzer, Rolf Schaal, Fabian Nägele, Frank Brecht (1)

7313 Stunden

Einsatzstunden

7313 Stunden war die Feuerwehr im Jahr 2022 im Einsatz, davon 1463 für Übungen, 111 Stunden für Öffentlichkeitsarbeit und 3205 Stunden waren die Feuerwehrleute mit den Einsätzen befasst, zu denen sie alarmiert wurde.

Dank

Gesamtkommandant Frank Brecht lobte den Einsatz der Hechinger Stadtabteilung aber auch, dass Stadt und Gemeinderat die Feuerwehr so gut unterstützen. Er hoffe, dass dies weiterhin so bleibt, denn Hechingen sei eine wachsende Stadt und die Feuerwehr müsse mit wachsen. Der neue Feuerwehrbedarfsplan werde ein konkret aufzeigen, was benötigt wird. Brecht an die Feuerwehr Hechingen gerichtet: „Ihr zieht super mit.“