Hauptversammlung: Das hat der Gutacher Gewerbe- und Tourismusverein vor

Bei der Hauptversammlung des Vereins Gewerbe und Tourismus blickte er auf ein arbeitsreiches Jubiläumsjahr zurück und stellte Projekte vor.

Der Verein „Gutach Gewerbe und Tourismus“ wird bis auf weiteres von der Doppelspitze Joanna Baumann und Kathrin Wöhrle geführt. Das ergaben die Wahlen in der Hauptversammlung am Donnerstag im Gasthaus Sonne. Der Vorsitz für den Bereich „Gewerbe“ bleibt vakant, bis ein Nachfolger für Daniel Grimm gefunden wird.Grimm bleibt als Beisitzer dem Verein erhalten, kandidierte jedoch für das Amt als Vorsitzender nicht mehr aus beruflichen Gründen.

Das abgelaufene Berichtsjahr war aufgrund des 750-jährigen Jubiläums sehr arbeitsreich. Unter anderem gelang im Zusammenwirken von Vereinen, Unternehmen, der Gemeinde und des Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK) mit der Kinderrallye „Elsa und der Bollenhut“ ein Volltreffer, wie Joanna Baumann, Vorsitzende des Bereichs Kreativ, erfreut berichtete.

Nutztierpfad wurde im Februar eröffnet

Außerdem wurde im Februar der Nutztierpfad eröffnet. Insbesondere Werner Hillmann habe eine tolle Projektleitung geleistet. Aktiv unterwegs ist der Verein in den Sozialen Medien. Laut Baumann wurde die Tausender-Marke der Follower auf Instagram mit der Gewinnspielaktion mit der begehrten Playmobil-Figur der Schwarzwaldmarie geknackt. Der Auftritt des Vereins in dem Sozialen Netzwerk soll weiter ausgebaut werden.

Wegen des Jubiläums war 2025 ein starkes Jahr und in den kommenden Monaten werden kleinere Projekte anvisiert. Unter anderem soll es für einen Bereich der Kinderrallye ein Sonnensegel geben und im Herbst ist ein Unternehmer-Frühstück angedacht. Organisiert werden soll wieder die beliebte „Hofhockede – ein Bollenhutkäfer schwärmt aus“ mit drei Terminen, wie Mike Lauble ausführte.

Ein Projekt bereits für 2027 ist ein geplanter „Schmuddelwetterpfad“ mit Stationen rund um die Themen Wasser, Matsch und Regen. Mit dem Erlebnis-Wanderweg soll Spaß geboten werden –auch bei ungemütlicher Witterung. Der Verein hat hinsichtlich der Finanzierung eine Förderung von Leader und Sponsoren im Blick.

Die Zahl der Übernachtungen ist in Gutach in den letzten Jahren rückläufig, wofür Bürgermeister Siegfried Eckert in seinem Grußwort verschiedene Ursachen sah, wie unter anderem die Abnahme der Zimmervermietung generell. In dem Zusammenhang blickte Eckert zuversichtlich auf die Eröffnung der „Linde“.

Der Dank des Bürgermeisters galt indessen dem Verein für das Engagement im vergangenen Jahr zum Jubiläum. „Ihr macht alle einen guten Job“, bescheinigte Vereinssprecher Jürgen Sprecher, der Regularien und Wahlen realisierte, dem Verein.

Eine Gruppe von Gutacher Boule-Freunden wünsche sich ein Plätzchen, auf dem sie den beliebten Sommersport ausüben können. Eckert ermunterte dazu, einen Antrag beim Gemeinderat zu stellen.

Zur Sprache kam auch, ob eine Vorteilskarte speziell für Gutach Sinn ergebe. Eine Zimmer-Vermieterin hatte angemerkt, dass die Gäste die Rabattkärtchen vermissten. Eckert meinte, dass eine Umfrage diesbezüglich kaum Resonanz zeigte. Aus der Runde kam der Vorschlag, die Betreiber der örtlichen Freizeiteinrichtungen zu befragen, ob der Mehrwert den Rabatt lohne.

Der neue Vorstand

Tourismus: Kathrin Wöhrle, Vorsitzende Kreativ: Joanna Baumann, Vorsitz Gewerbe: vorerst vakant, Kassiererin: Stefanie Fink, Schriftführerin: Annett Colle, Beisitzer: Ersin Cosan, Claudius Baumann, Daniel Grimm. Bürgermeister Siegfried Eckert und Museumsleiterin Margit Langer sind kraft ihre Amtes im Vorstand.