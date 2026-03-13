Hauptversammlung: Das hat der Gutacher Gewerbe- und Tourismusverein vor

Bei der Hauptversammlung des Vereins Gewerbe und Tourismus blickte er auf ein arbeitsreiches Jubiläumsjahr zurück und stellte Projekte vor.
Der Verein „Gutach Gewerbe und Tourismus“ wird bis auf weiteres von der Doppelspitze Joanna Baumann und Kathrin Wöhrle geführt. Das ergaben die Wahlen in der Hauptversammlung am Donnerstag im Gasthaus Sonne. Der Vorsitz für den Bereich „Gewerbe“ bleibt vakant, bis ein Nachfolger für Daniel Grimm gefunden wird.Grimm bleibt als Beisitzer dem Verein erhalten, kandidierte jedoch für das Amt als Vorsitzender nicht mehr aus beruflichen Gründen.