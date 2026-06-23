Hauptversammlung: Darum steht der TV Wolfach gut da

Der Turnverein (TV) hat bei seiner Hauptversammlung auf ein sportlich erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. Vorsitzender Andreas Kunkel zeigte sich „froh und stolz“ über das Engagement im TV. Im mitgliederstärksten Verein der Stadt leisten mehr als 70 Trainer jährlich rund 5000 Übungsleiterstunden. Für Kinder und Erwachsene gebe es ein breites Angebot, von Wettkämpfen wie „Jugend trainiert für Olympia“ über Ausflüge bis zum Sporttag.

Die hohe Nachfrage führe jedoch dazu, dass nicht alle Kinder aufgenommen werden könnten. Auch neue Angebote sind im Blick: So wurde Kunkel auf einen möglichen Hip-Hop-Kurs angesprochen. Positiv hob er zudem die Handball-Spielgemeinschaft mit dem TuS Gutach hervor. „Die SG lebt, das sieht man bei jedem Heimspiel“, betonte Abteilungsleiter Stefan Staiger. Sportlich sei der Nachwuchs gut aufgestellt, auch wenn im kommenden Jahr keine A-Jugend der Jungen gemeldet werden kann. Herausfordernd gestaltet sich derzeit eine bundesweite EDV-Umstellung zum 1. Juli. Gleichzeitig zeigte sich Staiger dankbar für die umfangreichen Hallenzeiten in Wolfach, die es ermöglichen, dass die meisten der über 15 Teams zweimal pro Woche trainieren. Sorgen bereiten dagegen Volleyball und Basketball, wo es an Nachwuchs fehlt. Die Mixed-Volleyballmannschaft muss wegen Spielermangels abgemeldet werden.

Dafür kündigte Kunkel für den 6. Dezember die Rückkehr der Nikolausfeier an. Im Turnbereich, dem Kern des Vereins, sieht Kunkel eine „zweischneidige Entwicklung“: Leistungsstarke Jungen seien zuletzt zum Schiltacher Turnverein gewechselt. Die Mädchen hingegen überzeugten bei Turnfesten. Insgesamt sei der Verein vom Eltern-Kind-Turnen bis zu den Erwachsenen gut aufgestellt. Erfolge gab es auch beim Landesturnfest in Konstanz. In der Leichtathletik wurde nach längerer Suche eine Nachfolge gefunden: Sabrina Talmon und Felicitas Reinberger betreuen mehr als 20 Kinder.

Für Vereinsfest wird ein neuer Versuch gestartet

Geplant sind der Kauf neuer Geräte sowie getrennte Angebote für Einsteiger und Wettkampftraining. Das Vereinsfest 2025 entwickelte sich trotz hoher Erwartungen zur Enttäuschung. Vor allem der Samstagabend war misslungen. Kunkel sprach von einer Fehleinschätzung seinerseits und kündigte an, im kommenden Jahr einen neuen Versuch in kleinerem Rahmen zu starten.

Beschlossen wurde zudem eine Beitragserhöhung: Aktive zahlen künftig 70 statt 58 Euro, Kinder und Jugendliche 30 statt 24 Euro, Senioren 48 statt 42 Euro. Familienbeiträge steigen moderat auf 120 Euro, Passive bleiben unverändert. Kunkel betonte, die Anpassung sei nach Jahren stabiler Beiträge überfällig. Mit den Mehreinnahmen sollen unter anderem Übungsleiter besser vergütet, zusätzliche Trainingszeiten und bessere Ausstattung finanziert werden. Die Diskussion darüber fiel kontrovers aus: Einige Mitglieder hielten die Beiträge weiterhin für zu niedrig, andere forderten eine einheitliche Erhöhung oder mehr Transparenz über die Mitgliederstruktur. Eine weitergehende Anpassung wurde vertagt, die beschlossene Erhöhung gilt als Übergangslösung.

Kassenwartin Petra Schmid berichtete wegen hoher Ausgaben für Vereinsfest und Trainingskleidung von einem Minus, bei den laufenden Kosten stehe jedoch eine schwarze Null. Wolfachs Bürgermeister Thomas Geppert lobte den TV als „wichtigen Pfeiler des gesellschaftlichen Lebens“ und „Aushängeschild für die Region“.

Ergebnisse der Vorstandswahlen

Bei den Wahlen wurde der Großteil des Vorstands einstimmig im Amt bestätigt. Verabschiedet und mit Präsenten geehrt wurden drei langjährige Mitglieder: Kassenwartin Petra Schmid, Beisitzerin Helena Gutmann und Mitgliederwartin Simone Schmider. Neu gewählt wurden Maike Oberfell zur Kassenwartin und Olaf Hirt – in Abwesenheit – zum Mitgliederwart. Im Amt bestätigt wurden Vorsitzender Andreas Kunkel, Schriftführer Klaus Schmieder sowie die Beisitzer Ralf Stehle und Markus Förster. Das Amt des Stellvertreters bleibt unbesetzt. Die Wahl der weiteren Beisitzer Sabina Müller, Stefan Staiger und Kilian Nattmann ist noch nicht aktuell, sie steht erst im kommenden Jahr an.