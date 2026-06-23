Hauptversammlung: Darum steht der TV Wolfach gut da

Die Hauptversammlung zeigte ein weitgehend zufriedenstellendes Bild. Mehr als 70 Übungsleiter leisteten im Jahr 2025 ein Pensum von mehr als 5000 Stunden.
Der Turnverein (TV) hat bei seiner Hauptversammlung auf ein sportlich erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. Vorsitzender Andreas Kunkel zeigte sich „froh und stolz“ über das Engagement im TV. Im mitgliederstärksten Verein der Stadt leisten mehr als 70 Trainer jährlich rund 5000 Übungsleiterstunden. Für Kinder und Erwachsene gebe es ein breites Angebot, von Wettkämpfen wie „Jugend trainiert für Olympia“ über Ausflüge bis zum Sporttag.