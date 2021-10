Notfälle Großbrand in Stuttgarter Busdepot zerstört 25 Busse

Die Ursache für ein Großfeuer in einem Busdepot in Stuttgart ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen sind schwierig, weil die Halle einsturzgefährdet ist. Viele Busse konnten in Sicherheit gebracht werden.